Řídíte se strategií 60/40? Vyměňte dluhopisy za komodity, říkají stratégové BofA

Investoři, kteří se řídí obecně známou strategií 60/40, by podle stratégů z měli zvážit výměnu dluhopisů za komodity. Tato strategie obvykle zahrnuje investování 60 % portfolia do akcií a 40 % do fixních výnosů. Ale komodity mohou být v prostředí dlouhotrvající vysoké inflace lepší sázkou, uvedl strategický tým BofA včetně Jareda Woodarda a Michaela Hartnetta.



"Býčí trh s komoditami právě začíná," uvedli stratégové. Tato třída aktiv je podle nich v tomto desetiletí „lepší čtyřicítkou“ než dluhopisy. Ceny komodit se po dosažení vrcholu v roce 2022 potýkaly s oživením kvůli obavám z globální recese a zpomaleného hospodářského růstu v Číně. Ale stratégové BofA poznamenávají, že anualizované výnosy od začátku dekády jsou stále kolem 10 – 14 %. Pro srovnání, 30leté americké státní dluhopisy přinesly investorům za poslední čtyři roky ztrátu ve výši téměř 40 %.





„Komoditní sekulární býčí trh v této dekádě právě začíná, protože dluhy, deficity, demografie, reverzní globalizace, AI a politická opatření na nulové emise jsou inflační,“ uvedli stratégové BofA.



Globální akcie a dluhopisy dohromady vzrostly v roce 2024 o 16 % a spějí do druhého roku zisků v řadě, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. Nicméně stratégové BofA uvedli, že dluhopisy stále představují nejlepší zajištění proti potenciálnímu scénáři tvrdého přistání v americké ekonomice.



Zdroj: Bloomberg