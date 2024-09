Mračna nad evropským energetickým sektorem. Levné valuace investory nelákají a vědí proč

Levné ocenění energetických akcií investory neláká. Tento sektor totiž čelí brzdám v podobě slabých zisků a vyhlídek na ceny komodit. Stoxx Europe Energy Index letos stagnuje a nechává si tak utéct téměř 10% rally na širším evropském benchmarku, který ve čtvrtek dosáhl rekordního maxima. A nepomáhá ani čtvrtletní propad cen ropy Brent. Společnosti v tomto sektoru vykazují slabé trendy v ziscích a nízkou cenovou sílu. A hlavní lákadlo, zpětné odkupy akcií, už možná dosáhlo svého maxima.





Index ropy a zemního plynu se překlápí do druhého roku, kdy má nižší výnosy než širší benchmark. Oproti Stoxx Europe 600 se obchoduje s 37% slevou, když se investoři hrnou do růstově orientovaných akcií, jako jsou technologie, a do finančního sektoru. Výhledu pro energetický sektor dále uškodila také pomalá čínská poptávka a potenciální nárůst produkce v zemích produkujících ropu OPEC+.





„Pokles úrokových sazeb a inflace dále naznačuje, že energetika pravděpodobně nedosáhne na růst, který naši stratégové očekávají na evropském trhu,“ říká Martijn Rats, analytik , který je na tento sektor opatrný. "Vzhledem ke slabšímu výhledu na trhy s ropou a plynem očekáváme riziko snížení konsensuálních odhadů a máme podezření, že zpětné odkupy akcií jsou prozatím na maximu."



Výnosy akcionářům jsou pro investování v tomto sektoru klíčové a jejich zpomalení by mohlo být osudné. a si v této výsledkové sezóně tempo zpětných odkupů akcií udržely, zatímco je zrychlil a zpomalil. Bloomberg Intelligence odhaduje, že zpětné odkupy akcií pěti největších evropských ropných společností klesnou v roce 2024 na 37 miliard dolarů z 39 miliard dolarů před rokem.



Ale nejsou to jen zpětné odkupy, co vyvolává obavy. Ukazatele zisků jsou v celém sektoru slabé. Většinu týdnů tohoto roku bylo podle indexu revizí zisků více snížených doporučení analytiků než jejich navýšení.





Energetika je také jedním ze tří sektorů Stoxx 600, které letos podle údajů sestavených agenturou Bloomberg Intelligence zaznamenají pokles zisků. Konsensus trhu signalizuje, že tento sektor vykáže 9% pokles zisků oproti minulému roku.



„Silnější ceny ropy nadále podporují tvorbu hotovosti, ale cítíme, že v posledních měsících byli investoři opatrnější a dívali se spíše na pokles distribučních plánů, což vedlo k většímu zaměření na rozvahy,“ napsal analytik RBC Capital Markets Biraj Borkhataria v poznámce tento měsíc.



Zdroj: Bloomberg