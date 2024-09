Technická analýza S&P 500: Akcie jsou v silném růstovém trendu, ale se sezónnost jim nenahrává

V polovině července jsem se na technickou analýzu indexu S&P 500 díval se znepokojením kvůli množícím se varovným signálům. Pohled na průměry byl sice nadále povzbuzující a indikoval růst, ale indikátor sentimentu Fear & Greed varovně klesal, index volatility VIX se dostal nad 16 a bylo testováno minimum čtyřměsíčního růstového kanálu.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více