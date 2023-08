Čína jako Japonsko v devadesátých letech a dolar stále dominantní

Čínská ekonomika podle očekávání zrychlila v prvním čtvrtletí letošního roku, pak ale zaostala za očekáváním. Pro Bloomberg to uvedl Stephen Roach, který dříve působil ve vedení Morgan Stanely a nyní učí na Yale Law School. Podle jeho názoru je vývoj v Číně důkazem toho, že její ekonomika čelí hlubším problémům, které do určité míry připomínají vývoj v Japonsku na počátku devadesátých let. Ten pak poznamenal japonské hospodářství v následujících třiceti letech.



Ekonom připomněl, že čínská populace dosáhla svého vrcholu v roce 2016, „což je 18 let po vrcholu dosaženém v Japonsku.“ Pozornost se tak v Číně upírá směrem k vývoji produktivity, který podle experta není povzbudivý. Celková produktivita faktorů má dokonce tendenci klesat, což je mimo jiné odrazem struktury ekonomiky vychýlené směrem k málo produktivním státem vlastněným firmám. To je téma, kterému by se podle ekonoma měla čínská vláda věnovat.



Roach se domnívá, že Čína byla nejsilnějším tahounem globálního růstu v posledních patnácti letech. Odhaduje, že Čína přispěla po finanční krizi asi ke 35 % celkového kumulativního růstu světové ekonomiky. To ukazuje, že „svět potřebuje Čínu stejně, jako Čína potřebuje svět.“ Nyní ale dochází ke zmíněnému ochlazování tempa růstu v čínském hospodářství a z globálního hlediska je tak podle ekonoma otázkou, kdo by mohl převzít její předchozí roli.



Na dotaz týkající se dolaru ekonom odpověděl, že se během posledních pár let poučil, jak „bolestivé“ může být tvrzení o úpadku vlivu americké měny ve světové ekonomice. Roach totiž tvrdil, že strukturální jevy, jakými jsou chronické obchodní deficity a nízká míra úspor ve Spojených státech, povedou právě ke klesajícímu významu dolaru ve světě. Mínil, že opačný bude vývoj na euru či třeba na čínském renminbi. Nicméně vývoj mu za pravdu nedal, spíše naopak.







Podle Roache se na kurzu dolaru výrazně podepsalo monetární utahování americké centrální banky, které americkou měnu táhlo nahoru. Nepotvrdila se tak ani jeho teze, že dolar bude částečně nahrazován bitcoinem. „Mýlil jsem se a mrzí mě to,“ dodal ekonom s tím, že ani dosavadní vývoj ale podle něj neznamená, že si dolar v delším období svou pozici ve světovém hospodářství udrží.



Zdroj: Bloomberg