Evropské akcie korigují páteční propad, zatímco dluhopisy se na úvod týdne dostávají pod tlak

Závěr minulého týdne nedopadl pro akcie dobře, když na sentiment po úvodním váhání investorů dolehla americká data z trhu práce. Po víkendu to vypadá lépe a evropské akciové indexy své ztráty korigují. Slušné výkony podávají trhy napříč západní Evropou, klíčové indexy si připisují asi 0,5 až 0,9 pct. Americké futures pak doplňují obrázek podobným růstem.

Naproti tomu se nedaří dluhopisům. V pátek to sice pro ně vypadalo v jednu chvíli dobře, ale následně se výnosy opět začaly zvedat, čímž do značné míry předznamenaly i dnešní vývoj. Jak v USA, tak v Evropě míří výnosy vzhůru i dnes, a to při změně kolem 5 bps. Eurodolar si mezitím vybírá směr dolů a obchoduje se poblíž 1,1050.

Nová data ukázala nižší než očekávanou inflaci v Číně. V tomto případě se na CPI bavíme o 0,6 pct, což je nízké číslo a směřování blíž k nule je přijímáno tamními trhy negativně v obavách o kondici poptávky. Dolů byl revidován HDP v Japonsku. Další data nás už dnes nečekají, v průběhu týdne pak pozornost přitáhnou hlavně ECB a americká inflace.

Za aktuálně pozitivním tržním vývojem na Západě vidíme především korekci pátku. Zmiňovaná data z trhu práce, která na sebe strhla tolik pozornosti, sice nebyla dobrá, ale ani jednoznačně špatná, takže nechala investory na pochybách, jak to vlastně s ekonomikou vypadá. Pokračovat tak mohou nervózní reakce na nové informace.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0141 -0.1663 25.0530 25.0105 CZK/USD 22.6315 0.2214 22.6610 22.5665 HUF/EUR 394.5839 0.0137 395.0900 393.4833 PLN/EUR 4.2786 -0.1712 4.2864 4.2776

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8646 -0.0117 7.8806 7.8546 JPY/EUR 158.5725 0.5010 158.6062 158.0360 JPY/USD 143.4745 0.7992 143.4910 142.7980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8439 -0.0349 0.8449 0.8438 CHF/EUR 0.9371 0.2611 0.9378 0.9355 NOK/EUR 11.9366 0.4646 11.9539 11.8582 SEK/EUR 11.4515 0.2956 11.4696 11.4214 USD/EUR 1.1053 -0.3868 1.1091 1.1046

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5015 0.1401 1.5033 1.4950 CAD/USD 1.3563 -0.0313 1.3573 1.3562