Další anomálie, tentokrát u základního akciového fundamentu

Poslední roky přinesly řadu anomálií – rozpad do té doby slušně fungujících korelací, či dokonce kauzalit, popřípadě vznik nových. Vzpomenout můžu namátkou vztah mezi reálnými sazbami a valuacemi, či cenami zlata. Nebo třeba Sahmové pravidlo, které nyní velice pravděpodobně recesi neindikuje. poukazuje na další anomálii, která se týká poklesu sazeb a vývoje zisků obchodovaných společností (popřípadě viz i včerejší úvahu také na toto téma).



V grafu od BofA vidíme vývoj sazeb americké centrální banky a také ziskovosti firem obchodovaných na americkém trhu. Po většinu času vidíme v podstatě učebnicový cyklický vývoj, kdy Fed zvedá sazby do rostoucích zisků a snižuje je do zisků klesajících. Jinak řečeno, Fed politiku uvolňuje v době, kdy minimálně na straně zisků dochází k ochlazování. A politiku utahuje, když probíhá (ziskový) boom:





Zdroj: X



Poslední zisková (mini) recese přišla v minulém roce, Fed ale tehdy se sazbami dolů nešel. Jednak stále panovaly inflační tlaky a také se nezdálo, že by ekonomiky a trh práce výrazněji oslabovaly. Centrální banka tedy kladla důraz primárně na inflační část svého mandátu. Z oné ziskové recese přichází letos oživení, ale Fed sazby snižuje. Ne, že by byly patrné nějaké jasné známky hospodářského zpomalení, ale inflace má, zdá se, namířeno k 2 %. A není tudíž důvod sazby držet v takové restrikci, jako doposud. Ne-li v restrikci stoupající, pokud bychom jí soudili na základě sazeb reálných (alternativní pohled na finanční podmínky by ale kreslil zase jiný obrázek).



BofA v grafu vyznačuje jediné období, kdy v minulosti od roku 1970 došlo k podobné situaci jako nyní. Tedy spíše vzdáleněji podobné, protože ke konci devadesátých let se pak sazby a růst zisků docela rychle srovnaly podle převažujícího mustru. Já tu přitom občas poukazuji na to, že u akcií nerozhoduje jen růst, nebo jen sazby, ale jejich poměr. Graf hezky ukazuje právě jejich vzájemný cyklický tanec. Tedy to, že obvykle chodí proti sobě a výsledný efekt tak nemusí být předem úplně jasný. Růst zisků může být například více než eliminován růstem sazeb.



V současné mimořádné situaci si tak akciový trh užívá přívětivou cyklickou kombinaci klesajících sazeb a rostoucích zisků. Proti ní by mohlo působit to, kdyby výnosy dlouhodobějších dluhopisů šly proti sazbám (třeba kvůli obavám z přílišného uvolnění a opětovných inflačních tlaků). A také v této souvislosti připomeňme, že akciový trh je nyní svými valuacemi naceněn na celkově hodně dobrý vývoj. Uvedený graf, respektive jeho konec, tak není žádným překvapením. Spíše jedou z podmínek současných cen a valuací.