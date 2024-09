Německá ekonomika letos opět klesne, čekají přední ekonomické instituty

Německou ekonomiku letos čeká další pokles, shodují se přední ekonomické instituty. Podle nich se hrubý domácí produkt (HDP) sníží o 0,1 procenta, uvedla dnes agentura Reuters, která se odvolává na informované zdroje. Instituty zprávu zveřejní ve čtvrtek, do té doby se jejich údaje mohou ještě trochu změnit. Loni zaznamenala německá ekonomika pokles o 0,3 procenta a její výkon byl nejslabší ze všech zemí eurozóny.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem. I když zvolňuje inflace, spotřeba zůstává slabá. Vysoké náklady na energie, slabé globální zakázky a vysoké úrokové sazby si stále vybírají svou daň.



Poslední ekonomické údaje z Německa přinesly spíše chmurný obrázek. Dnešní průzkum ukázal, že podnikatelská nálada tam za měsíc září čtvrtý měsíc za sebou klesla, a to více, než se očekávalo. Je zároveň nejnižší od začátku roku. Pondělní zpráva ukázala, že podnikatelská aktivita v září klesla nejprudším trempem za sedm měsíců, což naznačuje další pokles HDP.



Instituty rovněž snížily prognózu vývoje na příští roky. V příštím roce se podle nich HDP zvýší o 0,8 procenta, zatímco dosud počítaly s růstem o 1,4 procenta. V roce 2026 ekonomika podle nynějších odhadů vykáže růst o 1,3 procenta.



Německé ministerstvo hospodářství pracuje s odhady institutů Ifo, DIW, IWH, IfW a RWI, které pak zapracovává do svých vlastních předpovědí. Podle jeho poslední prognózy ekonomika letos vykáže růst o 0,3 procenta. Aktualizaci svého výhledu ministerstvo zveřejní v říjnu.

Zdroj: Reuters, ČTK