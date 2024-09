Italský ministr: Zákaz spalovacích motorů uvrhl automobilky v EU do vážné krize

Zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035, který přijala Evropské unie v rámci své zelené dohody, takzvaného Green Dealu, způsobil evropským automobilkám vážnou krizi a musí být urychleně přepracován. Listu Financial Times (FT) to řekl italský ministr průmyslu Adolfo Urso.



Pokud Brusel nezmírní své ambiciózní ekologické cíle pro automobilový průmysl, jsou podle ministra ohroženy ve výrobě aut v Evropě statisíce pracovních míst. Chce proto tento týden využít jednání na vysoké úrovni v Bruselu k tomu, aby požadoval urychlenou revizi emisních pravidel a zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Plán by podle něj měl být odložen a zmírněn, aby se umožnil prodej jiných vozů s čistými technologiemi, včetně aut využívajících biopaliva nebo syntetická paliva.



"Plán zelené dohody, jak byl navržen, už prokázal své rozpory v podobě kolapsu evropského trhu s automobily a vážné krize evropských automobilek," řekl Urso. "Údaje mluví samy za sebe. Už teď je jasné, že ten plán není udržitelný," dodal.



Snaha Italů přichází v době, kdy v Evropě sílí znepokojení, že automobilový průmysl by mohl prudce klesnout, jakmile začne platit zákaz spalovacích motorů. Už teď je přitom odvětví pod tlakem levnějšího dovozu čínských elektromobilů.



Automobilka Stellantis, která je největším výrobcem aut v Itálii, přerušila na měsíc, respektive do poloviny října, výrobu aut ve svém závodě v Turíně. Příčinou je slabá poptávka po elektrické verzi vozu Fiat 500. Jeho cena činí 30.000 eur (753.500 Kč), zatímco cena hybridní verze je 17.700 eur. Německá automobilka nedávno varovala, že už nebude moci poskytnout zaměstnancům garanci pracovních míst. Podle odhadů pracuje v italském automobilovém průmyslu 165.000 lidí a v německém zhruba 780.000.



Ministr Urso také řekl, že v poměru k příjmům Evropanů a Italů jsou elektromobily příliš drahé. Varoval také, že snaha o rychlé zavedení elektromobilů v EU bez toho, aby se nejprve rozvinul místní dodavatelský řetězec, by mohla způsobit, že region bude příliš závislý na Číně.



"Hrozí, že od závislosti na ruských fosilních palivech přejdeme k závislosti na kritických surovinách pocházejících z Číny, které tam byly vyprodukovány nebo zpracovány," řekl Urso. Evropa podle něj musí zvážit strategickou autonomii svých výrobních kapacit pro případ další války nebo pandemie.



Evropa má v plánu revizi zákazu nových aut se spalovacím motorem v roce 2026. Urso věří, že předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová vzhledem k hrozícímu nebezpečí ztráty pracovních míst tento proces urychlí. Zaváhání by mohlo vyvolat protesty podobné těm, které před časem zorganizovali proti Green Dealu evropští farmáři.



Urso dodal, že pokud bude EK trvat na splnění cíle zákazu aut se spalovacím motorem, měla by poskytnout významné ekonomické zdroje, aby navržený přechod urychlila.



"Průmyslová politika a environmentální politika se musejí sladit," uvedl Urso. "Souhlasíme s přechodem na elektromobily, pokud to bude udržitelné."