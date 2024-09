Evropské trhy míří dolů. Tahoun DAXu má problém

Oznámení měnového stimulu dál funguje na čínské akcie, které se po včerejším rychlém růstu posunuly nahoru i dnes. Na západních trzích jsme sledovali slušnou odezvu v Evropě, zatímco v Americe se pro novou čínskou podporu nadchli hlavně těžaři. Navíc sentiment zhoršila slabá spotřebitelská důvěra. Dnes to vypadá, že efekt čínských zpráv vyprchal a ke slovu se dostávají lokální témata. Evropské akcie většinou klesají, a to v případě DAX nebo CAC40 asi o půl procenta. O něco lépe je na tom AEX, a FTSE100 dokonce nepatrně roste. Wall Street by podle futures měla otevírat směrem dolů.

Včerejší data potvrdila, že trh práce bude pro směřování akcií klíčový. V rámci reportu Conference Board totiž upoutal hlavně slabý výsledek hodnocení dostupnosti pracovních příležitostí. V případě Evropy je zátěží pokles SAPu, který jako největší váha DAXu letos výrazně pomohl indexu vzhůru, ale momentálně ho sráží zprávy o vyšetřování v USA. Údajně díky dohodám s dalšími společnostmi více než deset let účtoval přemrštěné ceny americkým veřejným institucím. Co se týče dnešního kalendáře, tak odpoledne vyjdou data z realitního sektoru USA a po závěru trhu reportuje .

Česká národní banka dnes rozhoduje o úrokových sazbách a pravděpodobně je sníží o 25 bps. Inflace byla sice vyšší, ale bankéře podle nás přesvědčí k pokračování v redukci sazeb slabý průmysl, negativní zprávy z Německa i rozjezd uvolňování politiky Fedu a ECB. Koruna by nové informace mohla zvládnout celkem v klidu, nyní se obchoduje k euru těsně nad 25,10.

Eurodolar dopoledne přerušuje svůj růst u 1,1180. Výnosy dluhopisů na hlavních trzích se po včerejším poklesu ustálily a vydávají se následně mírně nahoru. Ropa, měď, ale i zlato lehce korigovaly své poslední zisky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1138 0.0970 25.1230 25.0744 CZK/USD 22.4580 0.0802 22.4645 22.3975 HUF/EUR 394.9344 0.1673 395.3117 394.0239 PLN/EUR 4.2614 0.1317 4.2702 4.2557

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8521 -0.1255 7.8702 7.8462 JPY/EUR 161.2245 0.6681 161.2750 159.8825 JPY/USD 144.1840 0.6404 144.2620 142.9105

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8359 0.2825 0.8364 0.8333 CHF/EUR 0.9478 0.5159 0.9486 0.9417 NOK/EUR 11.6603 0.2657 11.6765 11.6523 SEK/EUR 11.3130 0.2210 11.3284 11.2937 USD/EUR 1.1182 0.0168 1.1199 1.1178

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4547 0.2895 1.4554 1.4478 CAD/USD 1.3437 0.0238 1.3442 1.3424