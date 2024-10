Japonské akcie dnes zvedají hlavu, evropské jsou na tom smíšeně. Dluhopisům pomáhá téma klesajících sazeb

Čínské trhy dnes zůstaly zavřené, japonský trh se otřepal ze včerejšího šoku v podobě osoby nového premiéra. V Evropě jsme dopoledne sledovali smíšené obchodování se změnami hlavních indexů oproti včerejšku do půl procenta. Americké futures podobně jako včera touto dobou vypadají nerozhodně.



Inflace v eurozóně nepřekvapila, když podle očekávání klesla na 1,8 procenta, jádrová na 2,7 pct. I potvrzení poklesu ale stačí k tomu, že očekávání na snížení sazeb ECB dál sílí. Standardních -25 bps pro říjen je tak v cenách už skoro naplno. Do konce roku by měla banka snížit sazby celkově o 50 bps. Výnosy evropských dluhopisů míří dolů a efekt vidíme i na eurodolaru, který klesá pod 1,11. Výnosy ovšem v trochu menší míře klesají také v zámoří, neboť karta snižování sazeb se hraje i tam.

Výhled sazeb zafungoval jako podpora nejen pro dluhopisy, ale také pro akcie, jak bylo vidět včera večer při reakci na vystoupení J. Powella. Investorům stačil ke spokojenosti příslib, že sazby míří dolů, jakkoli byl šéf Fedu opatrný ohledně rychlosti či rozsahu kroků.

Kalendář na odpoledne slibuje hned několik zajímavých bodů. Bude to zpráva JOLTS a v rámci ní počet otevřených pracovních pozic v USA za srpen. Jde o pohled vzad, ovšem poměrně důležitý i z perspektivy centrální banky. Pracovních míst by podle odhadů mělo zůstat stejně jako v červenci. Dále bude zveřejněn index nákupních manažerů v průmyslu - ISM. V tomto případě průzkum stále naznačuje, že sektor klesá, a zlepšení se čeká minimální. V případě, že se hodnoty ze srpna budou zhruba opakovat, může trh zůstat v klidu, neboť ISM je pod 50 už asi dva roky a ekonomika jede dál solidním tempem. Zpozornět je ale třeba, pokud by se index vydával směrem k ještě slabším číslům. Bez zajímavosti nebude ani zpráva o výdajích ve stavebnictví, ačkoli s trhy bude těžko hýbat. A později odpoledne si slovo opět vezme Fed. Konkrétně to bude Raphael Bostic, který by podle posledního prohlášení neměl problém s dalším 50bodovým snížením sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2810 0.7838 25.3189 25.0286 CZK/USD 22.7870 1.1654 22.7885 22.5245 HUF/EUR 397.7035 0.1480 397.7476 396.7315 PLN/EUR 4.2869 0.1210 4.2882 4.2823

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7974 -0.2310 7.8332 7.7961 JPY/EUR 159.4215 -0.3017 160.9342 159.3650 JPY/USD 143.7275 0.0919 144.5290 143.3715

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8329 0.0529 0.8338 0.8318 CHF/EUR 0.9391 -0.2888 0.9437 0.9387 NOK/EUR 11.7731 0.2536 11.7935 11.7300 SEK/EUR 11.3117 -0.0261 11.3217 11.3157 USD/EUR 1.1092 -0.3772 1.1145 1.1093

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4480 0.1141 1.4495 1.4420 CAD/USD 1.3532 0.0344 1.3540 1.3516