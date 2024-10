Wall Street ze silných dat zatím příliš netěží, zato dluhopisy dostaly zásah

Závěr týdne dodal očekávaná data z amerického trhu práce. Byla podstatně lepší, než se čekalo, a to napříč statistikami zaměstnanosti, mezd či nezaměstnanosti (víc ZDE). Pohled na ekonomiku se díky číslům určitě zlepšil, což vybídlo Wall Street k růstu v úvodu obchodování. Zisky se však následně ztenčují a klíčové indexy se nyní nacházejí pouze mírně nad včerejšími hodnotami. Mezitím si Evropa udržuje silnější pozice, když slušný vzestup sledujeme zejména na milánské (+1,3 pct) a pařížské burze (+0,9 pct).

Ačkoli nová data zlepšila pohled na fundament, zároveň i utlumila naději, že by Fed mohl opakovat zrychlené snižování sazeb. To může být pro akcie určitou brzdou. Navíc je tu pořád nervozita ze situace na Blízkém východě. V případě dluhopisů je však efekt jasný - trh se dnes dostal pod tlak a výnosy stouply hlavně na kratších splatnostech. V případě americké 2Y je to +16 bps, ale silnou odezvu vidíme také v Evropě.

Posun v očekáváních o Fedu pak hraje do karet dolaru, který si vůči euru připisuje další zisky, když vzájemný kurz klesá na 1,0970. Ropu podporuje bezpečnostní situace i data, dnes však svůj postup zpomaluje a přidává na ceně "jen" jedno procento. Pro korunu se na páru s eurem nic nemění, proti postupujícímu dolaru ale domácí měna dál ztrácí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3328 -0.0007 25.3832 25.2879 CZK/USD 23.0870 0.5509 23.1510 22.9430 HUF/EUR 401.2840 -0.1280 402.1381 400.4512 PLN/EUR 4.3161 0.1681 4.3188 4.3046

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7366 -0.4730 7.7800 7.7252 JPY/EUR 162.9365 0.5616 163.1304 161.0240 JPY/USD 148.4825 1.0828 148.7940 145.9205

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8367 -0.4639 0.8408 0.8367 CHF/EUR 0.9425 0.2031 0.9441 0.9346 NOK/EUR 11.6971 -0.0461 11.7349 11.6612 SEK/EUR 11.3740 0.1823 11.4032 11.3181 USD/EUR 1.0973 -0.5438 1.0985 1.0959

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4699 0.5610 1.4726 1.4594 CAD/USD 1.3576 0.1675 1.3593 1.3545