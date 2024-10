Michl buduje v ČNB zlatý poklad, banka ho ve třetím čtvrtletí nakoupila téměř pět tun

Česká národní banka (ČNB) ve třetím čtvrtletí nakoupila téměř pět tun zlata. Ke konci září jeho množství v rezervách centrální banky dosáhlo 1,492 milionu troyských uncí, což odpovídá 46,41 tuny. Od začátku roku 2023 narostly zlaté rezervy ČNB na čtyřnásobek. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv, které dnes centrální banka zveřejnila.



Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Ke konci roku 2022 ho měla v rezervách 385.000 troyských uncí, tedy zhruba 11,97 tuny. Od druhého čtvrtletí loňského roku ho nakupuje rovnoměrně zhruba pět tun za čtvrtletí. Na konci roku 2023 měla v rezervách 986.000 troyských uncí zlata, tedy zhruba 30,67 tuny.



Hodnota zlata v rezervách ČNB ke konci září dosáhla 3,98 miliardy dolarů (91,78 miliardy korun). Zlato tak představovalo 2,58 procenta hodnoty veškerých devizových rezerv centrální banky.



Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.





Nejvíce zlata měla ČNB v rezervách v době svého vzniku v roce 1993, tehdy to bylo přibližně 60 tun. Nejnižší objem zlatých rezerv byl v roce 2019, kdy činil osm tun. Zlato, které má ČNB v rezervách, není fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jen jeho část. Většina se nachází v zahraničí, například v trezorech britské centrální banky.



Cena zlata se v posledních měsících zvyšuje, 20. září poprvé v historii překonala hranici 2600 dolarů (přes 59.870 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Podle analytiků lze v budoucnosti očekávat další růst ceny zlata s ohledem na dlouhodobě zvýšenou inflaci, rostoucí státní dluhy či vysokou cenu práce.

Zlato v rezervách ČNB: Datum miliony troyských uncí tuny miliony dolarů miliardy korun 31.03.2023 0,434 13,499 856,11 19,72 30.06.2023 0,629 19,564 1193,2 27,49 30.09.2023 0,806 25,069 1539,7 35,47 31.12.2023 0,986 30,668 2033,9 46,86 31.03.2024 1,144 35,582 2499,5 57,58 30.06.2024 1,334 41,492 3081,9 70,99 30.09.2024 1492 46,406 3984,3 91,78

Zdroj: ČNB, čtk, patria