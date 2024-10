Rozbřesk: Tuzemští spotřebitelé konečně v laufu, zápis z Fedu ukáže cestu?

Podobně jako pondělní data za tuzemský průmysl, také včerejší tržby v maloobchodě překvapily v srpnu pozitivně – meziročně vzrostly o 5,3 %, přičemž červencová čísla byla revidována směrem nahoru. Příchozí čísla tak ukazují na zrychlení dynamiky růstu HDP ve třetím kvartále, přestože září zasažené povodněmi vnáší tentokrát do odhadů nový prvek nejistoty.

Při pohledu do struktury platí, že maloobchodní tržby meziročně rostly napříč klíčovými segmenty a klesly pouze v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 0,6 %. Pozitivní je, že maloobchod již netáhnou zejména potravinářské tržby. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby v srpnu zvýšily o 2,0 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se přitom zvýšily o 16,8 % a internetovým obchodům tržby vzrostly o 16,1 %.

Celkově tak čísla z maloobchodu ukazují na zrychlení dynamiky útrat českých domácností. To je po trochu slabším druhém kvartále pozitivní zpráva. Potvrzují se tak naše sázky na pokračující oživení české ekonomiky, které může být ve třetím čtvrtletí možná i o něco rychlejší než náš stávající odhad (+0,4 % mezikvartálně). Letní prognóza ČNB však byla z hlediska růstu relativně optimistická a její předpoklad (+0,8 % mezikvartálně) bude asi těžko překonán.

To vše se přitom odehrává na pozadí postupně se ochlazujícího trhu práce. Dle včera zveřejněných dat MPSV v září mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob z 3,8 % na 3,9 %. Hlavním důvodem je příchod čerstvých absolventů do evidence úřadu práce. Tento fenomén byl v letošním roce i díky slabšímu ekonomickému výkonu relativně silný – na trh práce vstoupilo přibližně 3000 čerstvých absolventů, zhruba dvě třetiny z celkového počtu nově nezaměstnaných.

Ukazuje se tak, že napětí na tuzemském trhu práce dále mírně polevuje. Svědčí o tom již deset měsíců trvající převis počtu uchazečů o zaměstnání nad volnými pracovními místy. Předpokládáme, že míra nezaměstnanosti ke konci letošního roku dále poroste a překoná úroveň 4 %. Zatím však není žádný důvod k panice. Plošné propouštění rozhodně není na pořadu dne a tuzemský trh práce se vlastně jen dostává blíže svému rovnovážnému stavu.



*** TRHY ***



Koruna

Nad očekávání silný výsledek maloobchodu sice povzbudil šance tuzemské ekonomiky na svižnější oživení ve třetím čtvrtletí (viz úvodník), korunu ale ponechal bez reakce v těsné blízkosti 25,30 EUR/CZK. Dnes si tuzemský makro kalendář vybere pauzu, jíž zítra však přijde na řadu zářijová inflace. Zamíchat kartami přitom může nejen výsledek z Česka (čekáme mírný nárůst na meziroční 2,3 %), ale také ze Spojených států, kde v posledních dnech došlo k výraznému přehodnocení sázek směrem k méně razantnímu poklesu sazeb.



Eurodolar

Na eurodolaru zavládl poklid, který nanerušly ani komentáře centrálních bankéřů. Jediným zajímavým číslem byl výsledek zahraničního obchodu v USA, který vylepšil nowcasty pro růst HDP ve 3. čtvrtletí (našeho Stopaře na 4,1 %, Atlanta GDPNow se posunul na 3,2 %).

I dnes bude hrát prim převážně rétorika centrálních bank, když nejzajímavější by mohl být večer podrobný zápis z posledního zasedání Fed. Centrální banka by skrze něj mohla vyslat signál jak si představují další postup při snižování sazeb.



Akcie

Americké akciové trhy zaznamenaly strmý růst, který přišel dost nečekaně při absenci výrazných nových zpráv. Investoři poté začnou pomalu přesouvat zrak na korporátní výsledky firem, když už v pátek představí svá čísla za minulý kvartál bankovní gigant JPMorgan. Index Nasdaq 100 rostl ze tří hlavních indexů nejrychlejším tempem, když posílil o 1,55 %. Tento index tak dokázal více než umazat včerejší 1,2% ztrátu, když hlavním motorem růstu byly rozjeté akcie Nvidia. Akcie tohoto producenta AI chipů zaznamenaly silný růst již pátý den v řadě.