Rozbřesk: Je Francie nová Itálie a Španělsko nová Francie?

Francouzský vládní dluh již není, co býval. Na to opět upozornilo zhoršení výhledu ratingu Francie (AA-) ze strany agentury Fitch, která mu dala přívlastek “negativní”. Pro trhy však nejde o žádnou novinku, neboť rizikové marže u francouzského vládního dluhu jsou již od červnových voleb roztažené a nedávno dokonce překonaly úroveň Španělska, které podstupuje úspěšnou fiskální konsolidaci a navíc se těší zdravému růstu. Kreditní marže Francie se dokonce začíná pozvolna přibližovat Itálii, která je sice nejzadluženější velkou ekonomiku eurozóny, ale poslední vláda nasměrovala dluh na udržitelnou dráhu.



Něco takového Francii teprve čeká a minulý týden představený návrh vládního rozpočtu na rok 2025 od menšinové francouzské vlády je prvním pokusem. Ten však může dopadnout jakkoliv. Už sama startovací pozice je velmi špatná, když očekávaný deficit má tento rok dosáhnout 6,1 % HDP. Navrhovaný rozpočet na příští rok počítá s utažením fiskální politiky o 1 % HDP, což na první pohled vypadá impresivně, avšak jistá skepse je na místě. Jednak je třeba si uvědomit, že vláda nemá v parlamentu většinu, a tak některé restriktivní záměry (především na výdajové straně) mohou ještě podstoupit změny a jednak úspory jsou z ? cíleny na velké korporace a bohaté domácnosti. Je přitom otázkou nakolik se těmto entitám podaří vyšším daním vyhnout a nakolik vyšší daně povedou k nižším privátním investicím. Na závěr dodejme, že navrhované snížení rozpočtového deficitu na 5 % HDP rozhodně nepovede k zastavení růstu francouzského vládního dluhu v poměru k HDP (ledaže by ekonomika předvedla růstový zázrak a ECB srazila úroky opět do záporu).



Každopádně zábava okolo francouzského vládního dluhu hned tak neskončí a dokonce krátkodobě může přidat na volatilitě dluhopisů v eurozóně a dalších příbuzných instrumentů jako je třeba euro. Připomeňme, že 25. října je na tahu s ratingem Moody’s, takže se nejen francouzské vládní dluhopisy, ale i eurodolar budou mít na konci měsíce čeho se bát. Jak obecně dluhopisy, tak specificky euro budou mít na krku nejen americké volby, se vším co z nich vyplývá (viz link: https://vimeo.com/1012373239?share=copy#t=0), ale navíc i dluhový problém v samém jádru eurozóny.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera lehce posunula pod hladinu 25,30 EUR/CZK, nadále však vykazuje nízkou míru volatility. Jelikož je v tomto týdnu tuzemský makro kalendář nezajímavý, potenciální impulsy budou muset přijít ze zahraničí. Tím hlavním je z našeho pohledu čtvrteční zasedání ECB, které může rozkolísat nejen eurodolar ale také českou měnu.



Eurodolar

Navzdory relativně holubičím komentářům z Fedu sestoupil eurodolar na začátku týdne níže a pokouší se dostat pod hladinu 1,09. Kalendář ekonomických událostí bude poměrně nezajímavý i dnes, a tak se pozornost bude upínat směrem ke čtvrteční seanci, kdy zasedá ECB a navíc budou ve hře i důležitá americká data (maloobchodní tržby).