McKinsey varuje: Protivítr zesiluje, banky mají to nejlepší za sebou

Konzultanti společnosti McKinsey & Co. ve své výroční zprávě o stavu odvětví varovali, že vyšší zisky, kterých světové banky dosahovaly v posledních dvou letech, se mohou ukázat jako „pomíjivé“, a předpověděli nepříznivý vliv nižších úrokových sazeb a klesající poptávky po úvěrech.



Návratnost hmotného kapitálu ve skupině zhruba 1 700 bank, které přijímají vklady na burze, loni vzrostla na 11,7 %, což podle McKinsey potvrzuje, že poslední dva roky byly pro bankovnictví „nejlepší od doby před globální finanční krizí“.

Zpráva, jejímiž autory je sedm partnerů z celé globální praxe firmy, uvádí, že podle některých scénářů by bylo možné udržet nedávnou ziskovost pouze v případě, že by banky snižovaly náklady pětinásobným tempem než obvykle, což je pro odvětví, které se snaží významně zvýšit produktivitu, vysoký úkol.

„Zlepšení výnosů by mohlo být pomíjivé,“ uvedla společnost McKinsey a popsala, že podle její analýzy by ROTE bez podpory vyšších úrokových sazeb mohly v několika posledních letech dosahovat pouze 8 %, tedy méně než náklady na kapitál. Tato podpora se nyní vytrácí.

Studie poradenské společnosti se sídlem v New Yorku posiluje obavy analytiků v odvětví z poklesu ziskovosti v souvislosti s tím, že měnové orgány po celém světě se zaměřují z krocení inflace na stimulaci hospodářského růstu. Americký Federální rezervní systém v září snížil svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu, což bylo jeho první snížení za více než čtyři roky. Evropská centrální banka a Bank of England také začaly snižovat své sazby a v nadcházejících měsících se očekává další snižování.

McKinsey uvedla, že nižší úrokové sazby by mohly vést k tomu, že čisté úrokové marže - klíčový ukazatel ziskovosti, který popisuje rozdíl mezi náklady na financování a úvěry banky - klesnou do roku 2030 přibližně o 16 % oproti roku 2023. V očekávání toho si již mnozí z největších věřitelů začali utahovat opasky, a to i formou plošného propouštění.

Toto snížení nákladů však nemusí být schopno překlenout mezeru v ziskovosti celého odvětví. Podle McKinsey by odvětví muselo snížit náklady na aktiva o 5 % ročně, což je pětinásobek historické výkonnosti odvětví, která činí 1 %, aby si udrželo současnou hodnotu ROTE i v případě některých scénářů ovlivněných makrem.

„Banky budou muset v budoucnu mnohem více pracovat,“ řekl Vik Sohoni, partner společnosti McKinsey v Chicagu.

Poradenská společnost, známá jako továrna, která vyprodukovala některé z vysoce postavených generálních ředitelů bank, včetně Jane Fraserové ze Inc, Charlieho Nunna z Banking Group Plc a bývalého generálního ředitele Jamese Gormana, tvrdí, že věřitelé se mohou „vyhnout gravitaci“ tím, že se budou řídit osvědčenými metodami současných lídrů, včetně selektivního výběru svých trhů a zavádění správy majetku.

Zpráva rovněž ukázala, že diskont cen akcií bank vůči ostatním veřejně obchodovaným společnostem se v loňském roce zvýšil na 68 % na základě poměru ceny k účetní hodnotě aktiv. Banky se obchodují za 90 % hodnoty svých aktiv.

„Přestože je bankovnictví jediným největším sektorem generujícím zisk na světě, trh je skeptický k vytváření dlouhodobé hodnoty a řadí bankovnictví na poslední místo mezi sektory podle poměru ceny k účetní hodnotě,“ uvedla společnost McKinsey.

Zdroj: Bloomberg