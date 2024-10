Čína snížila sazby u úvěrů, zlato je na rekordu, volby v USA se neúprosně blíží a futures jsou dnes smíšené

Čína snížila sazby u úvěrů a zlepšila tak optimismus investorů. Zlato se vyšplhalo na rekord na pozadí geopolitických rizik a blížících se voleb v USA. Japonský jen reaguje na nadcházející parlamentní volby. Tento týden bude reportovat a a akciové futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,2 %.



Čínský index CSI 300 vzrostl poté, co tamní centrální banka snížila úrokové sazby z úvěrů, což přispělo k optimismu ohledně stimulačních opatření. Čínská centrální banka dnes snížila důležité základní úrokové sazby z úvěrů o čtvrt procentního bodu. Učinila tak poté, co minulý měsíc v rámci balíčku stimulačních opatření na oživení ekonomiky snížila i ostatní základní sazby. Jednoletá primární úvěrová sazba (LPR), na které je založena většina nových a nesplacených úvěrů, klesla na 3,1 procenta z 3,35 % a pětiletá na 3,6 procenta z 3,85 %.



Zlato se vyšplhalo na historické maximum kolem 2 730 dolarů za unci, zatímco stříbro, palladium a platina také vzrostly. Na Blízkém východě Izrael diskutuje o svém útoku na Írán poté, co o víkendu explodoval dron Hizballáhu poblíž soukromého domu premiéra Benjamina Netanjahua. Investoři také zvyšují holding zlata před prezidentskými volbami v USA.



Japonský jen roste vůči dolaru druhý den za sebou. Obchodníci se chystají na nedělní japonské parlamentní volby. Vládní koalice Liberálně demokratické strany a Komeito může podle průzkumu Asahi klesnout pod hranici 233 křesel potřebných pro parlamentní většinu.



Americká pojišťovna MetLife pokročila v jednání o koupi aktiv PineBridge Investments mimo Čínu, za 1 až 1,5 miliardy dolarů.



Ministři financí a šéfové centrálních bank z celého světa se tento týden sejdou ve Washingtonu na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Jako témata se nabízí drsná rusko-ukrajinská válka a americké prezidentské volby.



Pokud jde o korporátní výsledky v USA tento týden, bude čelit otázkám ohledně svých produkčních cílů a regulačních problémů poté, co odhalení jejího velmi medializovaného Cybercabu nedokázalo nadchnout investory a potlačit obavy z nedávných prodejů vozidel. Také bude muset uklidnit investory, kteří se stále více zajímají o zpoždění výroby, vyčerpané finanční zdroje a pracovní spory. Stávkující pracovníci budou 23. října hlasovat o ratifikaci předběžné dohody o nové smlouvě, kterou společnost a jejich odbory uzavřely o víkendu, včetně zvýšení mezd o 35 % rozložené do čtyř let.



Investoři se chystají na americké volby za zhruba dva týdny. Obchodníci již začali zvyšovat sázky na aktiva, kterým se dařilo po vítězství bývalého prezidenta v roce 2016, a sledují dopad navrhované politiky, včetně zvýšení obchodních cel.