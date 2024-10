Boeing se dohodl s odbory na návrhu smlouvy, která má ukončit stávku

Americký výrobce letadel se s odborovou centrálou IAM 751, která zastupuje přibližně 33.000 stávkujících zaměstnanců na západním pobřeží USA, dohodl na novém návrhu kolektivní smlouvy na příští roky. Podle návrhu by mzdy zaměstnanců v příštích čtyřech letech stouply o 35 procent. Dnes o tom informovala agentura AP. Zaměstnanci by o nové dohodě měli hlasovat ve středu. Předchozí nabídku v hlasování drtivou většinou odmítli a zahájili stávku, která ochromila výrobu.



Zhruba 33.000 zaměstnanců v USA stávkuje od 13. září. Podle jednoho z odhadů stávka stojí firmu více než jednu miliardu USD měsíčně. Minulý týden společnost oznámila, že zruší po celém světě zhruba 17.000 pracovních míst, což je asi deset procent její pracovní síly. Varovala také, že kvůli stávce očekává ve třetím čtvrtletí vysokou ztrátu.



Boeing v září navrhl, že zaměstnancům v příštích čtyřech letech zvýší mzdy o 30 procent. Tento návrh označil za svou "nejlepší a konečnou" nabídku. Zaměstnanci však požadovali nárůst o 40 procent a v hlasování nabídku výraznou většinou odmítli.



Odbory tvrdily, že firma nebyla po tomto hlasování ochotna jednat o úpravách nabídky. Nynější protest je první odborovou stávkou ve společnosti od roku 2008.



Stávka zastavila výrobu letadel 777, 767 a nejprodávanějšího letadla 737 MAX. Letadlo MAX je pro firmu důležitým zdrojem výnosů v době, kdy se potýká s nízkými maržemi v obranné divizi.



Boeing v červenci přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě dvou tragických nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci dohody zaplatí pokutu 243,6 milionu dolarů. Firma se rovněž zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Kvůli finančním problémům po nehodách zastavil výplatu dividend, které naposledy vyplatil v březnu 2020.