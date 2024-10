Rozbřesk: Kam se ztratil německý růst?

Německé ministerstvo hospodářství snížilo v uplynulém týdnu opět odhad růstu největší evropské ekonomiky. Nově předpokládá letos pokles o 0,2 %. Pokud bude mít pravdu, půjde o druhý meziroční pokles HDP v řadě poprvé za posledních dvacet let. Nad mizernou situací Německa si nedávno posteskla i Isabel Schnabel z ECB, když ocenila, jak byla eurozóna v posledních letech odolná vůči vnějším šokům za předpokladu, že si odmyslíme Německo. Bez Německa je eurozóna aktuálně přibližně 7 % nad ekonomickým výkonem před pandemií, což je sice méně než USA (zhruba +11 %), ale je to v zásadě podobně jako průměr vyspělých zemí OECD a výrazně více než například Japonsko, kde podobně jako v Německu ekonomický výkon stagnuje v blízkosti před-covidových úrovní.



Na vině je kombinace cyklických a strukturálních faktorů. A zatímco ty cyklické s poklesem úrokových sazeb, a i na Němce nepřirozeně vysoké míry úspor pravděpodobně odezní, s těmi strukturálními se bude Německo prát delší dobu. I proto přes očekávané zrychlení ekonomiky v roce 2025 nakonec normální (trendové) tempo růstu zůstane pravděpodobně v Německu určitou dobu nízké – Mezinárodní měnový fond ho odhaduje mezi 0,5-1,0 %.



Strukturální problémy Německa jsou důsledkem negativního demografického trendu (se kterým se toho moc udělat nedá) a slabého růstu produktivity (na kterém Němci časem mohou zapracovat). Slabý růst produktivity v poslední dekádě je důsledkem vyšší závislosti Německa na průmyslu a zejména pak na jeho energeticky náročné části, která se dostala pod tlak se startem energetické krize po vpádu Ruska na Ukrajinu. Podobně jako v Česku se sice energeticky náročná výroba (kovozpracující, chemický průmysl) od té doby stabilizovala, ovšem na velmi nízkých úrovních a značná část produkce se již asi nikdy neobnoví.



Vedle toho se však zdá (jak uvádí například v posledním čísle The Economist), že Německo ztrácí v některých kdysi “výsostných vodách” globální tržní podíl, a to zejména na úkor Číny. Ta dokázala “srovnat krok” v odvětvích jako automotive a pokročilé strojírenství a nejenže nepotřebuje v takové míře německé dovozy, ale čínská produkce vytlačuje tu německou i z ostatních trhů. Důvodů je celá řada, od “zaspání” Německa v určitých oblastech vývoje (softwarová výbava vozů), přes přísnější regulaci, až po výraznější státní podporu na straně Číny (garance omezených minerálních zdrojů). Situace z pohledu Německa není určitě “ztracená”, vyžádá si však na straně byznysu nové investice a strukturální změny spojené s propouštěním zaměstnanců a uzavíráním některých výrobních kapacit. A na straně EU větší podporu byznysu při jeho transformaci a nových motorů konkurenceschopnosti (například pomoc při zabezpečení kritických surovin). A to vše bude chvíli trvat. Do té doby Německo asi neporoste o moc rychleji než 1 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží stabilně v rozmezí 25,20-25,30 EUR/CZK a neměla ani v závěru týdne prakticky žádné domácí impulsy k obchodování.

Nejistota před blížícími se americkými volbami asi nedovolí české měně výraznější zisky ani v tomto týdnu, zvlášť když první zajímavější domácí číslo čekáme až v nadcházejícím týdnu.



Eurodolar

Po velmi zajímavém týdnu, který byl vyšperkován snížením sazeb ze strany ECB, čeká eurodolarový trh poklidný týden, kdy důležitých dat bude poskrovnu. Může jít však o klid před bouří jménem americké volby (ty jsou v podstatě již jen za dva týdny). Při absenci dat se eurodolarový trh může inspirovat právě probíhající výsledkovou sezónou (reportuje např. Tesla či GM).



Akcie

Výsledková sezona utěšeně pokračovala i na minulého závěr týdne. Nejzásadnější pohyb zaznamenaly akcie streamovací společnosti Netflix, které narostly o 11,1 %. Naopak vydavatel platebních karet American Express oslabil o 3,3 %. Jeho výnosy se v posledním čtvrtletí pohybovaly pod očekáváním analytiků a k nárůstu akcií mu nepomohl ani zvýšený výhled na letošní rok. CVS Healts Corp mění generálního ředitele a její akcie na tuto zprávu reagovaly propadem o 5,2 %. Společnost Lamb Weston Holdings, která se zaměřuje na produkci mražených bramborových polotovarů, narostla v pátek o 10,2 %. Stalo se tak po zprávě, že aktivistická investiční společnost Jana Partners získala podíl ve společnosti a plánuje na ní najít kupce.