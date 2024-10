Goldman Sachs: Návratnost trhu bude výrazně vyšší u indexu se stejnými vahami

Stratég David Kostin hovořil na Bloombergu o nových predikcích jeho banky pro krátkodobý i dlouhodobý vývoj na americkém akciovém trhu. Pro příští rok čeká konkrétně růst trhu o 8 %. Dohromady s dividendovým výnosem by trh měl generovat 9% návratnost a index S&P 500 by se tak měl ke konci roku 2025 dostat na úroveň 6 300 bodů.



Nahoru by akcie měla příští rok táhnout silná ekonomika a pokračující snižování sazeb americkou centrální bankou. Podle stratéga by zisky obchodovaných firem měly v příštím roce růst o 11 % a v roce 2026 o 7 %. Valuace by přitom měly jen „mírně klesnout“. Při zvažování návratnosti trhu v následujících deseti letech pak dospívá k rozpětí mezi negativním 1 % a pozitivními 7 %. Jak k takovému závěru banka dospěla?



Ve středním scénáři tedy banka hovoří o 3% průměrné roční návratnosti v následujících deseti letech. Taková úvaha se opírá zejména o současné vysoké valuace a o historický vývoj, který ukazuje, že po obdobích vyšších valuací obvykle přichází delší doba nižší návratnosti. Nižší valuace naopak bývají následovány obdobím vyšší návratnosti. K tomu pracuje s mírou koncentrace trhu. Ta je nyní také extrémní a podle stratéga jde rovněž o proměnnou, která ovlivňuje budoucí návratnost trhu. A to tak, že vysoká koncentrace trhu ukazuje na budoucí nižší návratnost a naopak.







Kostin dodal, že koncentrace trhu a valuace nevykazují významnou korelaci. Mělo by tedy jít o dvě nezávislé proměnné, které v minulosti ukazovaly na dlouhodobější návrat amerických akcií. Nyní kombinace těchto proměnných naznačuje, že tato návratnost by ve zmíněném středním scénáři měla dosahovat jen asi 3 %. Obrázek by se však měl výrazně měnit, pokud budeme hovořit o návratnosti indexu se stejnými vahami všech akcií. Tedy ne o indexu založeném na vahách, které odpovídají podílu jednotlivých firem na celkové kapitalizaci trhu.



Index se stejnými vahami by podle stratéga měl v následujících deseti letech vynášet průměrně asi 8 % ročně. Tedy o pět procentních bodů více než index založený na kapitalizaci. Na Bloombergu k tomu dodali, že velmi nízká návratnost trhu byla v minulosti obvykle spojena s nějakými výrazně negativnímu událostmi typu finanční krize. Kostin ale uvedl, že jeho banka ve svých predikcích nic takového nečeká, předpovědi jsou založeny na tom, že rally na trhu se bude rozšiřovat.



Zdroj: Bloomberg