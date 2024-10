Tržby Stellantisu ve čtvrtletí klesly o 27 pct., dodal méně vozů na většinu trhů

Čisté tržby mezinárodní automobilky Stellantis ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 27 procent na 33 miliard eur (zhruba 838 miliard Kč). Společnost dodala méně vozů na většinu trhů včetně Evropy a Severní Ameriky, kde se snaží snížit nadměrné zásoby. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Tržby zaostaly za očekáváním analytiků, kteří je podle agentury Bloomberg odhadovali na 35,9 miliardy eur.



Stellantis pokračuje v opatřeních, jejichž cílem je snížit nadměrné zásoby a zlepšit obchodní výsledky. Právě ty automobilku v září vedly ke snížení výhledu na letošní rok. Dnes firma snížený výhled potvrdila.



Podnik se potýká mimo jiné s klesajícím podílem na trhu ve Spojených státech, což přichází poté, co firma zvýšila ceny více než její konkurenti. Generální ředitel Carlos Tavares po zhoršení výhledu zisku slíbil nápravu a vyměnil vedoucí pracovníky včetně finančního ředitele.



Celkové zásoby k 30. září činily 1,33 milionu vozů, což je o 129.000 méně než v předchozím roce. Ve Spojených státech se celkové zásoby na úrovni prodejců v období od 30. června do 30. října snížily o více než 80.000 vozů. Společnost nadále předpokládá, že za celý rok představí zhruba 20 nových modelů.