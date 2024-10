Rozbřesk: Milý forinte, jsi v emerging markets nejslabší a tak máš padáka!

Je to už nějakou dobu co byly středoevropské trhy konfrontovány s nějakou finanční krizičkou, která byla živena nákazou zvenčí. Při pohledu na volný pád forintu a na ztráty maďarských vládních dluhopisů to vypadá, že se nám jedna taková finanční mini-krize rozjíždí před očima, přičemž implikace pro obdobná aktiva v regionu (CZK, PLN či třeba polské vládní dluhopisy) nemohou být jiné než negativní. Odkud tedy nepříjemný vítr do regionu fouká?



No, zjevně ze Západu. V pozadí všeho jsou rostoucí dolarové úrokové sazby, což jednak souvisí s konjunkturálně silnými daty v USA a jednak s americkými volbami. Ty se aktuálně (alespoň podle sázkových kanceláří) ubírají směrem ke scénáři, kdy by mohl zvítězit Donald Trump a celý Kongres by mohla ovládnout Republikánská strana. To by v praktické hospodářské politice USA mohlo znamenat nejen uvalení plošných cel (ve výši 10-20 %) na importy do Ameriky, ale především dodatečnou fiskální expanzi vyvolanou daňovými škrty, které by republikáni díky plošnému vítězství neměli mít problém prosadit. Silná data, zvýšení cel a fiskální expanze je samozřejmě jasný proinflační vzkaz pro Fed, který může již v prosinci dost zásadně revidovat směrem vzhůru svoji úrokovou strategii pro roky 2025 a 2026. Dlouhé dolarové úrokové sazby však nerostou jen kvůli strachu z jestřábího pivotu Fedu, ale pochopitelně z hrozby rychlejší akumulace amerického vládního dluhu.



Celkově jde tedy o velmi nepříjemný mix makroekonomických faktorů, který musí iritovat zranitelné měny v emerging markets. Trh si aktuálně vyhlédl dvě - maďarský forint a mexické peso. Mexická a maďarská ekonomika mají sice na první pohled jen pramálo společného, ale přece jenom existují důvody, proč je spekulanti vložili do stejného košíku a jejich měny prodávají. Zjednodušeně řečeno jde o velmi otevřené a fiskálně nekonsolidované ekonomiky (rozpočtový deficit na úrovni 5 % HDP), kterým v jejich situaci nebudou svědčit ani obchodní války, ani výrazný nárůst globální rovnovážné úrokové míry. Peso a forint v takové konstelaci mohou být považovány za nejslabší kusy uvnitř stáda měn z emerging markets, spekulanti proti nim otevírají krátké pozice, což jim zlevňuje rostoucí dolarové sazby. Forint a peso tak den ode dne slábnou a kurzy měnových párů EUR/HUF a USD/MXN si udržují perverzně vysokou korelaci 0,84. Tento stav však nebude trvat věčně - Mexiko je přece jenom v Latinské Americe a Maďarsko ve střední Evropě.



Je jasné, že katalyzátorem podivné nákazy (anebo jejího útlumu) budou americké volby a na ně hned navazující zasedání Fedu. Zbývá šest dní…





*** TRHY ***



Koruna

Výsledek českého HDP za třetí kvartál koruně ani neublížil ani nepomohl. Vysoké dolarové sazby, nejistota před americkými volbami a především nákaza ze strany slábnoucího forintu udrží korunu pod tlakem minimálně do poloviny příštího týdne. V této souvislosti považujeme za kuriózní aktuální názor členky bankovní rady ČNB Evy Zamrazilové, která pro E15 uvedla, že si nemyslí, že by americké volby mohly zásadně ovlivnit kurz koruny. Celý rozhovor viz zde:

https://www.e15.cz/videoporady/flow/nemecko-nasi-ekonomiku-tahne-dolu-verim-ze-katastrofa-nas-neceka-a-zvladne-to-rika-viceguvernerka-cnb-zamrazilova-1419694





Eurodolar

Včerejší seance na eurodolaru byla příkladem obchodování, kdy data z eurozóny zastínila ta americká. Jednak se podle výsledků HDP ukázalo, že ekonomika eurozóny a především Německo na tom ve 3. čtvrtletí není tak špatně a jednak průběžná inflační čísla z jednotlivých členských zemí unie naznačují, že inflace v říjnu viditelně zrychlila. Výsledkem bylo, že na prosincovém zasedání ECB šance na snížení sazeb o 50 bazických bodů poklesly a s tím se eurodolar posunul výše. Podobné to může být i dnes dopoledne, kdy budou k dispozici říjnová inflační data již za celou eurozónu.

Odpoledne by však vládu na eurodolarem měly převzít americké statistiky (zejména pak osobní výdaje). Očekáváme solidní data, která mohou tlačit dolarové sazby výše a zisky eurodolaru korigovat.



Akcie

Rally několika velkých technologických společností vedl včera akcie lehce nahoru, zatímco data ukazující, že největší světová ekonomika je silná, podpořila vyhlídky amerických korporací. Index S&P 500 rostl o 0,1 %. Nasdaq 100 klesal o 0,2 %. Průmyslový index Dow Jones přidal 0,3 %. Společnost Visa Inc., největší světová platební síť, roste díky dobrým výsledkům. Společnost Eli Lilly & Co. klesla poté, co snížila výhled kvůli nevýrazným prodejům svého léku na hubnutí.