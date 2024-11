Rozbřesk: USA jdou volit, výsledky mohou být překvapivé a sčítání hlasů dlouhé

A jdeme do finále. Extrémně napínavá americká volební sága směřuje k rozuzlení, které může být pro řadu finančních trhů mimořádně důležité. Připomeňme tedy, že volební místnosti v prvních důležitých státech by se měly uzavřít v úterý o půlnoci, přičemž jako obvykle budou nabíhat průběžné volební výsledky již během následujícího (středečního) rána. V optimálním případě bychom jméno příštího prezidenta mohli znát již před začátkem evropského obchodování. To je ovšem zkušenost spíše z voleb před rokem 2020. Při vyrovnanosti letošních předvolebních průzkumů a odhodlání obou stran eventuálně hrozí již spočítané výsledky napadnout, zejména v rozhodujících státech jako je Pensylvánie a Georgie budou hlasy definitivně dopočítány až za několik dní.



Jestliže při volbě prezidenta se můžeme dočkat různých prodlení při sčítání hlasů, tak v případě voleb do dolní sněmovny Kongresu mohou být průtahy možná ještě delší. Přitom právě volby do Kongresu mohou být naprosto klíčové, zejména pro dlouhé dolarové úrokové sazby a tím nepřímo i pro řadu aktiv. Síla (a možná i směr) tržní reakce bude determinována právě tím, zdali se nový prezident bude moci opřít o podporu obou komor Kongresu.



Jaké jsou tedy podle nás povolební scénáře a jejich hospodářsko-politické implikace? Vzhledem k tomu, že počítáme s tím, že Senát přejde do rukou republikánů, vidíme realisticky tři následující volební scénáře s níže uvedenými implikacemi:



• Scénář nazvaný pracovně jako “nespoutaný Trump” značí, že republikáni ukořistí nejen Bílý dům, ale i celý Kongres. Znamenalo by to nejen uvalení nových cel (Evropu nevyjímaje), ale i dodatečnou fiskální expanzi, a tedy i podstatně vyšší dolarové úrokové sazby.

• Scénář, který pracovně nazýváme jako “Trump v řetězech”, počítá s tím, že republikáni sice získají Bílý dům a Senát, ale Sněmovna reprezentantů připadne demokratům. Donald Trump tak sice bude schopen implementovat nová cla, ale demokraté nedovolí nové daňové škrty a tlak na růst dolarových sazeb vyšumí.

• Potenciálně nejvíce pozitivní pro evropské trhy by pak mohl být výsledek, kdy Kamala Harrisová zvítězí (a demokraté by zřejmě získali i Dolní komoru). Pro EU by z pohledu obchodní politiky nedošlo k žádným negativním změnám a fiskálně by takový výsledek byl rovněž neutrální (tudíž USD sazby by mohly jít dolů).



Výše uvedená povolební kuchařka je samozřejmě extrémně zjednodušující, a nakonec se nemusí vůbec realizovat (k tomu viz více zde). Takticky je však každopádně dobré se připravit na nárůst volatility, který může minimálně v noci na středu přinést velmi atraktivní tržní příležitosti.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží lehce nad 25,30 EUR/CZK a vyčkává na výsledek amerických voleb. Platí nadále, že největší hrozbou pro českou měnu je kompletní vítězství republikánů - Bílý dům i Kongres. Trhy však na finální výsledky mohou čekat relativně dlouhou dobu, zvlášť pokud budou výsledky v klíčových státech a okrscích těsné.



Eurodolar

Euru se včera podařilo posílit, když poslední z předvolebních průzkumů daly Kamale Harris naději na vítězství v amerických prezidentských volbách, což by implikovalo příznivější scénář pro Evropu (viz úvodník).

Trh si dnes sice bude krátit chvíli pohledem na zajímavá data, jakým je např. index ISM ve službách, ale veškeré úvahy nad makro indikátory budou zapomenuty v momentě, kdy se v jednotlivých státech USA začnou uzavírat volební místnosti (o půlnoci našeho času) a začne sčítání hlasů. Asi netřeba dodávat, že šance obou stran ve volbách jsou pekelně vyrovnané, a tak tipování výsledku se v tuto chvíli stále blíží hodu mincí a sázce panna nebo orel. Nicméně pokud se nedostaví procedurální problémy, tak zítra ráno už by se výsledky mohly začít rýsovat.



Akcie

Největší pohyby byly včera vidět na průmyslovém indexu Dow Jones Industrial Average, který poklesl o 400 b., aby nakonec skončil v mínusu přibližně 0,5 %. Volatilní den byl zaznamenám i u technologického Nasdaq 100, který střídal oblačno s oblohou bez mráčků, aby na závěr zakončil obchodování v lehké ztrátě. Akcie Nvidia reagovaly pozitivně na zprávu o zařazení do Dow Jones Industrial Average v průběhu následujících dní. Nvidia nahradí v indexu dalšího velkého čipaře Intel, který si v posledních letech prochází těžkými chvílemi a včerejšek nebyl výjimkou a akcie Intelu odepsaly přes 2 %. Nvidia jen letos vzrostla o více jak 200 % a je v top 3 nejhodnotnějších společností světa spolu s Apple a Microsoft.