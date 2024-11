Fed, volby a výsledky firem: Klíčové události tohoto týdne

Prezidentské volby v USA tento týden přitahují hlavní pozornost a průzkumy ukazují těsný výsledek mezi Trumpem a Harrisovou. Dalšími důležitými událostmi tento týden budou rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách a výsledky hospodaření amerických firem. Bank of England také zvažuje snížení úrokových sazeb, když třetina spotřebního koše skončila v Británii v deflaci. zkoumá vývoj chytrých brýlí a ukončil stávku díky nové pracovní smlouvě. hledá způsoby, jak zvýšit svou valuaci, a zpravodajské služby varují před ruskými plány na sabotáž leteckých zásilek do Severní Ameriky. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,0 %.

Výkon skupiny mmcité se po historicky extrémně úspěšném roce 2023 vrátil na střednědobou růstovou trajektorii roku 2022. Konsolidované tržby jsou za první tři kvartály nižší o 8,8 % ve srovnání s rokem 2023, důvody jsou zejména konsolidace na některých trzích, tedy návrat k organickému růstu z let před rokem 2023, případně útlum veřejných investic a stavebnictví. Nicméně ve výhledu na celý rok 2024 se stále předpokládá dosažení provozního zisku EBITDA ve výši 101 mio. CZK při upravených tržbách 1 120 mio. CZK (EBITDA marže 9,0 %).



Hlavní pozornost se tento týden soustředí na prezidentské volby v USA, protože průzkumy ukazují, že Američané jsou těsně rozděleni mezi Trumpem a Harrisovou. Pravděpodobnost sporného výsledku může protáhnout sčítání hlasů na týdny, což podnítí potenciální nárůst volatility.



Tento týden ale pravděpodobně trhem pohnou i další katalyzátory. Po volebním dni bude ve čtvrtek rychle následovat rozhodnutí Fedu a tisková konference Jeroma Powella, kde poskytne podrobnosti o vývoji úrokových sazeb centrální banky. uvedla, že optimismus ohledně snížení úrokových sazeb v USA převažuje nad obavami z voleb. A nakonec také velká část amerických firem má zveřejňovat své výsledky hospodaření.



Další zelenou ke snížení úrokových sazeb má také Bank of England. Třetina britského oficiálního „nákupního koše“ totiž sklouzla do deflace. Podíl položek, které jsou levnější než o rok dříve, je podle analýzy agentury Bloomberg nejvyšší od jara 2021.



Apple zkoumá vývoj chytrých brýlí pomocí interní studie konkurenčních produktů, které jsou v současné době na trhu, a připravuje tak půdu pro to, aby následovala Metu ve stále populárnější kategorii. Iniciativa s kódovým názvem Atlas začala minulý týden a zahrnuje získávání zpětné vazby od zaměstnanců společnosti .



Zaměstnanci hlasovali pro přijetí nové pracovní smlouvy a ukončení stávky, která na 53 dní ochromila výrobu tryskových letadel, což americkému výrobci letadel odstranilo velkou překážku v obnovení provozu a financí.



Francouzský obchodník s potravinami začíná zkoumat, jak zvýšit svou valuaci, více než tři roky poté, co se jednání o prodeji svému rivalovi zhroutila. Mezi možnosti patří prodeje aktiv, růst prostřednictvím partnerství a akvizic nebo provozní reorganizace. Společnost by také mohla zvážit úplný prodej nebo prodat podíl, pokud by se objevil zájemce. Akcie Carrefouru klesly zhruba o 30 % ze svého nedávného maxima v roce 2022, což společnosti dává tržní hodnotu asi 10,1 miliardy EUR.



Představitelé evropských a amerických zpravodajských služeb se domnívají, že Rusko stojí za plánem umístit výbušné zařízení do letadel do Severní Ameriky prostřednictvím leteckých zásilek. Úřady berou incidenty vážně a špionážní agentury očekávají, že se Moskva v budoucnu pokusí uspořádat podobné sabotáže. Už v září USA varovaly spojence, že Rusko usiluje o narušení přepravních společností.