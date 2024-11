Rozbřesk: Vítězství Republikánů v čele s Trumpem dalo trhy do pohybu a korunu dostalo pod tlak

Červená vlna se valí na Washington. Zbývá sice ještě jednotky procent hlasů v některých klíčových státech USA, aby byl nový prezident definitivně potvrzen, ale již nyní je velmi pravděpodobné, že jím bude republikán Donald Trump. Tak zvaná "Modrá zeď", což jsou tři státy - Pensylvánie, Michigan a Wisconsin, které tradičně volí demokraty, v těchto volbách nezafungovala. Donald Trump podle průběžných výsledků rozbil tuto Modrou zeď na padrť, což ho nejenže vynese do Bílého domu, ale navíc již nyní víme, že republikáni získali i většinu v Senátu. Dodejme, že předběžný výsledek rozložení v dolní komoře Kongresu prozatím nelze určit, ale i zde si republikáni vedou velmi dobře.



Tržní reakce? Prozatím v souladu s očekáváním. Výnosy amerických dluhopisů vylétly ještě výše a skokově dolar posílil. Daří se pochopitelně kryptoměnám, přičemž středoevropské měny spolu s mexickým pesem jsou pod prodejním (avšak kontrolovaným) tlakem. Daří se i americkým akciovým trhům (tedy futures), které nejenže vyhlížejí nižší daně, ale navíc investoři mohou být spokojeni, že volební výsledek je natolik jasný, že jsou již a priori vyloučeny spory o to, kdo vyhrál.



Nemá cenu opakovat, co nás teď čeká a nemine v hospodářsko-politické oblasti - tomu jsme se konec konců na tomto místě věnovali již několikrát. Pro trhy bude klíčové, jakou nasadí D. Trump rétoriku v momentě, kdy je po volbách a je jasné, že zvítězil. V horizontu dní a spíše možná týdnů pak bude naprosto klíčová personální politika D. Trumpa a jeho výběr nového ministra financí. Pokud nová republikánská administrativa nebude chtít dopustit, aby výprodej dluhopisů pokračoval a tím prodražoval obsluhu vládního dluhu, tak bude třeba vybrat z pohledu Wall Streetu velmi kredibilní osobu.



A pokud už jsme vytáhli personální změny, které v reakci na dnešní výsledky velmi pravděpodobně přijdou, tak ty se téměř najisto týkají současného šéfa Fedu J. Powella. Tomu končí mandát v květnu 2026, přičemž novou osobu jmenuje prezident a následně schvaluje Senát. Obojí budou v roce 2026 kontrolovat republikáni vedení Donaldem Trumpem. Ten se kdysi nechal slyšet, že šestiletý mandát J. Powella bude respektovat, ale je jasné, že až bude jeho nástupce vybírat, tak bude muset našlapovat opravdu velmi opatrně.





*** TRHY ***



Koruna

Průběžné sčítání ukazuje na vedení Donalda Trumpa v klíčových státech, a proto se koruna spolu se všemi středoevropskými měnami dostává pod tlak a pohybuje se nad 25,40 EUR/CZK. Pokud by současně došlo k úplnému ovládnutí Kongresu republikány, bude koruna podle našeho názoru minimálně krátkodobě náchylná k dalším ztrátám a pohybu do blízkosti technických hranic v okolí 25,50 EUR/CZK.



Eurodolar

Dolar se dnes ráno nese na vlně, kterou spustily výsledky amerických voleb. Vítězství republikánů (v čele s obsazením Bílého domu D. Trumpem) nejenže zřejmě přinese nová cla, ale dost možná i další fiskální expanzi (pokud se podaří získat i kontrolu nad dolní komorou). Otázkou je, zdali se dolaru podaří získat obdobné zisky jako po volbách v roce 2016. Trumpovo vítězství přece jenom není tak překvapivé, takže dolar by již nemusel posilovat.



Akcie

Včera americké akciové trhy opět nalezly výraznější nákupní podporu, když index S&P 500 posílil o 1,2 %, což byl nejsilnější denní růst od 19. září. V rámci sektorů se výrazně dařilo technologiím, když nejsilnějším titulem v rámci indexu S&P 500 byl Palantir Technologies, posílil o více než 20 %. Silné výsledky za 3Q oznámil i výrobce motorů Cummins, jehož akcie byly díky více než 8% růstu druhým nejsilněji rostoucím titulem v rámci S&P 500. Akcie Celanese naopak propadly přibližně o čtvrtinu.