Mishkin: Trump bude pro Fed vytvářet zajímavé výzvy

Frederic Mishkin z Columbia University na CNBC uvedl, že inflační čísla „vypadají dobře a ekonomika je silná, to vše jsou dobré zprávy.“ Fed by přitom „neměl být vnímán tak, že mu síla hospodářství vadí, omezit ji chce jen v době, kdy vede ke zvyšování inflačních tlaků.“ Nově zvolený prezident pak bude podle ekonoma pro americkou centrální banku vytvářet „zajímavé výzvy“.



Mishkin se domnívá, že v současném prostředí dává smysl další snižování sazeb. Právě proto, že síla ekonomiky souvisí se slábnoucí inflací. První skupinu zmíněných výzev pak může představovat téma nezávislosti centrální banky. Trump byl totiž k Fedu „extrémně kritický“ v době, kdy „nesnižoval sazby tak, jak by se Trumpovi líbilo.“ K tomu nově zvolený prezident hovoří o vysokých clech, která mohou být krátkodobě inflační. A podle ekonoma je velmi nepravděpodobné, že by Trump znovu potvrdil ve funkci Jay Powella. Nový šéf Fedu by pak mohl být problémem, pokud by šlo o „člověka nízkých sazeb“.



Ekonom připomněl, že šéf Fedu se bude měnit za dva roky. Nyní tak situace v ekonomice může být dobrá jak na straně růstu, tak na straně inflace, ale do dvou let může přijít výrazná změna. Včetně možnosti, že by bylo třeba zvyšovat sazby, ale nový šéf Fedu k takovému kroku tíhnout nebude. Nezávislost centrální banky podle Mishkina „slouží velmi dobře…, ukazuje na to řada studií.“ Trump ale může do vedení Fedu dosadit člověka, „na kterého bude moci mnohem snáze tlačit.“



Na to, že „Trump je mužem cel a nízkých sazeb“, už podle ekonoma mohou reagovat výnosy dlouhodobějších dluhopisů, protože ty míří směrem nahoru. Cla jsou přitom pro centrální banku výrazným tématem, protože jejich implementace by vedla k růstu cen a v principu by představovaly nabídkový šok. Fed by pak musel vážit, jaká je na takový šok adekvátní reakce. Mohou tedy přijít „zajímavé časy pro ekonoma a vědce, ale ne nutně pro celou zemi.“



Deutsche Bank ukazuje v následujícím grafu vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů v období voleb. Křivky jsou rozděleny podle toho, zda v nich zvítězil demokrat, či republikán. V prvním případě měly výnosy jasnou tendenci do měsíce po volbách klesat, ve druhém spíše růst:







Zdroj: CNBC, X