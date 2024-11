Eurodolar blízko úrovně, kde se trend pravidelně lámal. Akcie rostou s výsledky

Po včerejším poklesu to dnes vypadá, že se evropské akcie zhoupnou pro změnu nahoru. V čele růstu je německý trh stoupající o více než procento, podpořen silným růstem Siemensu po výsledcích. Pozitivního impulsu ze strany firemních zpráv se pak dočkal také trh v Amsterdamu spolu s . Americké futures zatím čeří vodu a do otevření řádného obchodování bude Wall Street čekat, jestli náhodou nepřijde inspirace, kterým směrem se vydat.



Na programu jsou však pouze méně důležité události. Index cen výrobců v USA doplní obrázek o vývoji cen po včerejším CPI. Očekává se zrychlení cen, a to na celkové i jádrové úrovni. Samotná výrobní inflace však zůstává poměrně nízko a investory by zřejmě vystrašilo jen větší odchýlení od konsensu směrem nahoru. Ještě do otevření obchodování stihnou vystoupit někteří bankéři z Fedu. Podle nás zůstanou u nejasných komentářů, nechávajíce si otevřenou možnost dalšího snižování sazeb, ale také přestávky v cyklu. Trh je nyní naladěn na prosincové snížení, takže případný akcent na možnou přestávku by vytáhl dluhopisové výnosy výš a pravděpodobně uškodil akciím. Doplněním bude statistika žádostí o dávky v nezaměstnanosti, která ovšem nepoutá mnoho pozornosti, poté co se čísla znovu usadila na poměrně nízkých úrovních. Z kalendáře firemních výsledků můžeme ještě pro dnešek vyzdvihnout nebo .

Výnosy amerických dluhopisů se drží mírně nad včerejší úrovní. V Evropě byly výnosy zrána výš, ale postupně se vracejí zhruba na hladinu ze včerejška. Eurodolar i přes občasné přestávky míří dolů a dnes pokročil na 1,0530. Od roku 2022 nakoukl pod 1,05 pouze jednou, načež se odrazil nahoru. Už se také objevují první odhady, že eurodolar směřuje na paritu, což byl pravidelně signál obratu. Tentokrát je však pád kurzu dost prudký a podpořený silnějšími zprávami, takže úroveň 1,05 to nebude mít tak snadné odolat.

Zlato dál ztrácí svůj lesk při poklesu k 2550 USD. Ropa víceméně drží pozice. Koruna se po včerejším posílení stabilizuje těsně pod 25,30 za euro a bez domácích zpráv.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2775 -0.0565 25.3138 25.2644 CZK/USD 24.0225 0.3341 24.0370 23.9295 HUF/EUR 407.6919 -0.0177 408.9907 407.3763 PLN/EUR 4.3365 -0.0895 4.3455 4.3288

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6222 -0.1163 7.6478 7.6190 JPY/EUR 164.2416 0.0143 164.6832 164.0999 JPY/USD 156.0870 0.4053 156.1365 155.3460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8309 -0.0421 0.8321 0.8306 CHF/EUR 0.9358 0.0283 0.9366 0.9350 NOK/EUR 11.7541 -0.1166 11.7800 11.7412 SEK/EUR 11.6075 0.0319 11.6105 11.5808 USD/EUR 1.0522 -0.3915 1.0569 1.0517

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5463 0.3244 1.5482 1.5390 CAD/USD 1.4005 0.0639 1.4020 1.3988