Německo od ledna zvýší kontroverzní poplatek za tranzit plynu z nynějších 2,50 na 2,99 eura (téměř 76 Kč) za každou megawatthodinu (MWh). V tiskové zprávě to dnes oznámila společnost Trading Hub Europe GmbH (THE), která je správcem a koordinátorem německého trhu s plynem. Německo přitom po kritice z České republiky a z dalších zemí v květnu slíbilo, že poplatek od ledna zruší.



Cenu plynu dováženého ze západního směru do Česka tak poplatek od ledna zvýší zhruba o šest procent, napsal Ekonomický deník.



Česká republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko až do letošního jara stupňovaly tlak na Evropskou komisi (EK), aby proti spornému poplatku zakročila. Důvodem kritiky bylo například to, že poplatek podle nich komplikuje snahu odstoupit od dodávek ruského plynu, protože neúměrně zvyšuje náklady na dovoz plynu ze západní Evropy.



Německo poplatek zavedlo na podzim roku 2022, sloužit měl k pokrytí nákladů na ukládání plynu v zásobnících a na zajištění bezpečnosti dodávek. Poplatek se týká společností a spotřebitelů v Německu a dovozců v sousedních zemích, kteří nakupují plyn prostřednictvím německých plynovodů.



Trh s plynem se výrazně změnil po ruské vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022, kdy Evropská unie zavedla proti Rusku sankce a mimo jiné začala odmítat ruské suroviny, včetně ropy a plynu. Cena zemního plynu se v létě 2022 v Evropě prudce zvýšila a krátce přesáhla 300 eur za MWh, od té doby se vrátila k hodnotám zhruba začátku roku 2022. Dnes dopoledne se pohybovala kolem 46 eur/MWh.