Morgan Stanley: Trhy možná strkají hlavu do písku, aby neviděly dopady Trumpovy politiky

Ellen Zentner z Wealth Management se domnívá, že hlavním tématem na trzích v USA bude nyní plnění volebních slibů Donalda Trumpa. S tím, že trhy nyní očekávají „plnění všech dobrých slibů a žádného z těch špatných“.



Podle expertky tedy trhy počítají s tím, že co se týče imigrace a mezinárodního obchodu, Trumpovy předvolební plány implementovány nebudou. Trhy by tak byly zklamány, pokud by nastala opačná situace. Podobné plány by přitom mohly být implementovány již v roce 2025, ale ty na snížení daní až v roce 2026. Investoři to tak se svým optimismem v této oblasti mohou nyní trochu přehánět a „strkat hlavu do písku“.



Dluhopisové trhy se nyní snaží odhadovat dopady budoucí politiky na rozpočtové deficity a vládní zadlužení. Jeho růst se čekal v případě vítězství Trumpa I demokratické kandidátky, nyní se situace vyjasňuje, protože ve hře je snižování daňové zátěže. U cel se přitom podle expertky nedá v žádném případě očekávat, že by příjmy z nich eliminovaly efekt nižších daňových příjmů.



Deutsche Bank v následujícím grafu porovnává míru dopadu cel na vybrané země.





Zdroj: X



Zentner míní, že ekonomická data ukazují na sílu amerického hospodářství a všímá si toho i šéf Fedu Jay Powell, což je znát na jeho rétorice. Podle expertky Fed sazby v prosinci sníží, ale poté může dojít k „poklesu tempa dalšího snižování sazeb“. K trumpově politice pak ještě dodala, že všechny jeho dosavadní návrhy musí být brány vážně, protože Trump zatím do různých funkcí jmenuje lidi, kteří souzní s jeho razantními postoji.



Podle expertky bude tedy na ekonomiku a na trhy působit řada různých faktorů regulační politika by se mohla uvolnit a to pomůže některům sektorům. Na jiné by ale zase dolehla vyšší cla, jejichž efekt se může projevit dříve, než případné dopady snižování daňových sazeb. Pokud by pak trump skutečně přikročil k vyhoštění většího počtu imigrantů. Dolehlo by to na stavebnictví a zpracování potravin. Tedy na odvětví, která se ve velkém spoléhají na zaměstnance přicházejí z jiných zemí.





Zdroj: CNBC