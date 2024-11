Akcie jsou před výsledky Nvidie v optimistické náladě

Inflační data z Británie byla mírně vyšší než odhady, během dne reportuje a večer má promluvit hned několik bankéřů z Fedu. Je ale jasné, že dnešek bude na trzích především o vyčkávání na výsledky Nvidie, které vyjdou až po závěru na Wall Street.

Vyčkávání přitom probíhá v pozitivní náladě. Samotná včera narostla skoro o 5 procent a přispěla k ziskům hlavních indexů. Klíčové evropské trhy dnes navazují a stoupají. V případě DAX nebo CAC40 je to asi o půl procenta, burza v Madridu roste o procento. A americké futures zatím naznačují lehce pozitivní vývoj i během odpoledne.

Výsledky Nvidie budou bez pochyby pěkné, tržní konsensus může být opět překonán, samotná reakce akcie je však otázkou, neboť trh určitě hodně optimismu promítl už do cen. Dokáže firma i optimisty znovu překvapit? Jde o největší firmu na světě, která má obrovský potenciál nastavovat názory investorů na AI i kondici technologického sektoru, navíc v krátkém výhledu chybějí jiné zásadní události a třeba opční trh naznačuje velké množství spekulací či zajišťovacích operací. To vše znamená, že se trhy mohou probudit do poměrně volatilního čtvrtka, přičemž dnes budou probíhat poslední přípravy.

Výnosy dluhopisů dnes lehce stoupají, ale pohyb asi o 1 bazický bod není nic, co by mělo akcie stresovat. Eurodolar se obchoduje u 1,0565. Měnový pár se sice odrazil od 1,05, ale jednoznačný směr vzhůru nenabral. Spíše to vypadá, že si bude chtít danou hranici ještě brzy otestovat. Zlato po včerejším růstu ztrácí dech a lehce klesá. Ropa naopak přidává dalších asi půl procenta. Koruna pokračuje v obchodování bez jasného směru při kurzu lehce pod 25,30 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2821 -0.0420 25.2995 25.2669 CZK/USD 23.9490 0.3415 23.9620 23.8370 HUF/EUR 409.5751 0.0118 410.1776 407.7086 PLN/EUR 4.3407 0.1489 4.3440 4.3270

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6504 -0.2727 7.6805 7.6469 JPY/EUR 164.4220 0.3586 164.7682 163.7599 JPY/USD 155.7565 0.7275 155.8500 154.5320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8331 -0.3111 0.8360 0.8327 CHF/EUR 0.9349 -0.0198 0.9368 0.9339 NOK/EUR 11.6617 0.2433 11.6630 11.6237 SEK/EUR 11.5965 0.2138 11.5970 11.5643 USD/EUR 1.0556 -0.3690 1.0610 1.0553

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5356 0.2939 1.5368 1.5279 CAD/USD 1.3980 0.1537 1.3981 1.3951