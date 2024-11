Perly týdne: Příští rok sílící dolar a nové rekordy na amerických akciích?

S blížícím se koncem roku přicházejí stratégové s cíli pro index S&P 500 na konci roku příštího, Brian Belski z BMO Capital Markets hovoří o 6700 bodech s tím, že nahoru trh potáhnou zisky obchodovaných firem. věří v posilování dolaru k euru a v uzavírání růstové mezery mezi velkými technologickými společnostmi a zbytkem trhu.



Sílící dolar? Jak jsme ukazovali v jedněch z předchozích Perel týdne, podle je americký dolar (a také čeká koruna) jednou z fundamentálně nejdražších měn na světě. V následujícím grafu vidíme predikce týkající se kurzu dolaru k euru. Ekonomové této banky nečekají, že by americká měna měla slábnout, do konce příštího roku naopak predikují mírné posílení k měně evropské:





Nový rok, nové rekordy na americkém trhu? Brian Belski z BMO Capital Markets odhaduje, že index S&P 500 uzavře na konci příštího roku na 6700 bodech. Tahounem dalšího růstu cen akcií mohou podle něj být zisky obchodovaných společností, valuační násobky mohou naopak o něco klesnout. K tomu stratég věří v rozšiřování akciové rally na větší počet titulů. A to i díky tomu, že více firem bude dosahovat silnějšího růstu zisků.



Belski se domnívá, že na trhy bude mít výrazný vliv monetární politika, která podle něj směřuje k dalšímu uvolňování. Připomněl v této souvislosti i rok 2021, kdy probíhala monetární i fiskální stimulace, což se projevilo na přehřívání hospodářství a vysokých inflačních tlacích následujících let. Podle stratéga má smysl držet technologické akcie jako růstovou sázku, ale také finanční tituly jako hodnotové akcie. V tomto případě jde podle něj dokonce o kontrariánské pozice.



Stratég Federated Phil Orlando hovořil o svém výhledu pro rok další, tedy 2026. Na Yahoo Finance uvedl, že je možné, aby index S&P dosáhl hodnoty 7500 bodů. Současnou výsledkovou sezónu hodnotí pozitivně, i když nebyla tak silná jako ta předchozí. Do cen akcií se podle něj bude výraznějším způsobem promítat politika nové vlády včetně té daňové. Ta by měla přispět k růstu ziskovosti obchodovaných společností, který s „odpovídajícím valuačním násobkem“ vede ke zmíněnému odhadu. Pro rok 2025 expert čeká, že index by měl dosáhnout na 7000 bodů.



Na Yahoo připomněli, že stejný cíl pro příští rok má třeba Ed Yardeni. Ředitel společnosti Solidarity Capital Jeff McClean pak uvedl, že Trumpovo zvolení má různé dopady na různé sektory, čekat se mimo jiné dá vyšší aktivita v oblasti fúzí a akvizic. Ta se již nyní promítá do cen některých finančních titulů. „Nevrátí se to ale zpět do roku 2021, kdy investiční bankéři prožívali nejlepší období svého života.“



Podle McLeana chce nyní Fed trochu tlumit nadšení na trzích a naznačuje tak, že věci se nepohybují směrem k „úvěrům zadarmo“. Rizikem je podle experta stále inflace. Tedy to, že by nepokračovala ve svém poklesu a obrátila směrem nahoru. I McLean hovořil o dalším rozšiřování akciové rally na větší počet titulů za hranice úzké skupiny sedmi největších technologických firem. Proti ní by sice podle svých slov nesázel, „zejména v oblasti umělé inteligence,“ ale nemá zde obecně žádná velká očekávání ohledně dalšího růstu. Následující graf ukazuje vývoj ziskovosti této skupiny a zbytku trhu:





Zdroj: CNBC





Mizející růstová prémie: Hlavní stratég pro americké trhy David Kostin se domnívá, že „růstová prémie“ pozorovatelná u některých akciích na americkém trhu se bude pravděpodobně snižovat. Na CNBC stratég vysvětloval, že v roce 2025 by se totiž měla prudce uzavírat doposud existující mezera mezi tempem růstu sedmi velkých technologických firem na straně jedné a zbytkem trhu na straně druhé. Sedmička technologií by si sice měla stále vést lépe než celý trh, ale rozdíl už nebude zdaleka takový jako v předchozích letech.



Kostin se domnívá, že s novou vládou a změnou v přístupu k regulaci se zvýší počet fúzí a akvizic. Celkově pak může být pro další dění vodítkem vývoj v roce 2016. A v následujícím grafu ukazuje letošní vývoj defenzivních a cyklických akcií a akcií v USA relativně k zahraničním trhům. To vše pak porovnává s vývojem v roce 2016, kdy akcie cyklických společností získávaly náskok před defenzivními tituly a kdy americké akcie po volbách získaly náskok před zbytkem světa:



Zdroj: X