Týden začíná růstově pro akcie či euro, zatímco zlato padá

Index Ifo sledující náladu v německém firemním sektoru se za listopad zhoršil více, než se čekalo, ale na finanční trhy nedolehl. Spíše než nová data se řeší personální obsazení nové americké vlády. Pro trhy je klíčové jméno nového ministra financí, kterým by se měl stát Scott Bessent. Je vnímán pozitivně, neboť nejde o kontroverzní postavu a mohl by politické kroky implementovat postupně s důrazem na stabilitu.

Pokud by došlo k nějakému narušení či zpomalení plánů na snižování daní a zavádění cel, měl by zpomalit i tzv. Trump trade. O tom se také částečně hovoří, ale na trzích to vypadá opět spíš tak, že si investoři berou ze zpráv to lepší. To znamená důraz na nižší daně, ale zároveň menší inflační tlaky. Spolu s tím klesly americké dluhopisové výnosy na delším konci asi o 5 bps a akcie si polepšily. Americké futures jsou asi půl procenta v plusu, zatímco evropské indexy se dopoledne pohybují většinou jen pár desetin procenta v zeleném. K nejlepším patří DAX s aktuálně půlprocentním růstem.

Evropské dluhopisy na tom tak dobře nejsou, když jejich výnosy i po slabých datech lehce stoupají. Eurodolar se po pátečním sešupu odrazil výš, ale stále se jen zdola blíží zpět k hranici 1,0500. Ropa ztrácí půl procenta a čeká, jestli konflikt na Blízkém východě přeruší příměří, jak se spekuluje. Zlato dnes ráno propadlo o 1,5 pct. Pro korunu je začátek týdne bez zajímavých změn na páru s eurem, ačkoli vůči ztrácejícímu dolaru se jí daří.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3303 0.4327 25.3697 25.1649 CZK/USD 24.1550 -0.1901 24.2660 24.1300 HUF/EUR 411.9128 0.6598 412.5954 411.0203 PLN/EUR 4.3317 0.3555 4.3376 4.3264

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5996 0.6559 7.6080 7.5483 JPY/EUR 161.8780 0.4162 162.1219 161.0049 JPY/USD 154.3880 -0.2339 154.7240 153.5520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8337 0.2712 0.8347 0.8310 CHF/EUR 0.9328 0.2063 0.9345 0.9313 NOK/EUR 11.5861 0.4595 11.5969 11.5183 SEK/EUR 11.5213 0.1456 11.5286 11.4867 USD/EUR 1.0485 0.6513 1.0498 1.0449

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5356 -0.1528 1.5390 1.5270 CAD/USD 1.3960 -0.1463 1.3979 1.3927