Ifo: Nálada v německém exportním průmyslu se v listopadu zlepšila

Nálada v německém exportním průmyslu se v listopadu poprvé za půl roku zlepšila, mezi podniky nicméně panuje nejistota ohledně kroků příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z průzkumu, o jehož výsledcích dnes informoval mnichovský hospodářský institut Ifo.



Index očekávání německého exportního průmyslu se v listopadu zvýšil na minus 5,9 bodu z minus 6,5 bodu v předchozím měsíci. Vykázal tak první nárůst od května a dostal se na nejvyšší úroveň za tři měsíce.



"Podniky jsou znepokojené, ale stále čekají na to, jakou obchodní politiku bude Trump nakonec uplatňovat," uvedl Klaus Wohlrabe z institutu Ifo. "Dolar navíc od (amerických prezidentských) voleb výrazně zpevnil, což by mohlo být pro exportéry přínosné," dodal.



Někteří analytici podle agentury Reuters předpokládají, že export z Německa do USA by se v příštích měsících mohl zvyšovat kvůli snaze importérů nakoupit zboží ještě před možným zavedením nových cel. Trump v předvolební kampani hovořil mimo jiné o plánech na uvalení dodatečných cel deset až 20 procent na prakticky veškerý dovoz do USA.



Trump v pondělí představil plány na výrazné zvýšení cel na dovoz z Mexika, Kanady a Číny. Německý ministr hospodářství Robert Habeck dnes uvedl, že Trumpovo prohlášení ohledně cel je zapotřebí brát vážně. Dodal, že Evropa a Německo by měly usilovat o rozhovory s cílem odvrátit možnou obchodní válku.