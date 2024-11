Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se výrazně zhoršila, uvedly instituty

Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se výrazně zhoršila. Ukázal to průzkum, který dnes zveřejnily instituty GfK a NIM. Index spotřebitelské důvěry na prosinec klesl na minus 23,3 bodu, a nachází se tak zhruba na stejné hodnotě jako loni v prosinci. Analytici v anketě agentury Reuters ovšem očekávali menší pokles, a to na hodnotu minus 18,6 bodu.



Index spotřebitelské důvěry klesl o 4,9 bodu ze zpřesněné hodnoty minus 18,4 bodu z předchozího měsíce. Dostal se tak na nejnižší hodnotu od května, kdy byl na minus 24 bodech.



"Poslední týdny roku končí výrazným zvratem k horšímu ve spotřebitelské náladě," uvedl Rolf Bürkl z institutu NIM. Nejistota mezi spotřebiteli podle něj vzrostla zjevně v souvislosti s tím, jak roste v Německu obava ze ztráty pracovních míst. "Důvody jsou jistě rušení pracovních míst, které hlásí průmysl, a přemísťování výroby do zahraničí. Navíc v poslední době vzrostl počet insolvencí," dodal Bürkl.



V posledních týdnech ohlásily propouštění mimo jiné firmy Bosch, či .



Nepříznivý hospodářský vývoj snižuje zejména očekávání příjmové situace domácností. Index, který hodnotí očekávané příjmy, klesl o 17,2 bodu na minus 3,5 bodu. Horší hodnotu měl index naposledy letos v únoru, kdy činila minus 4,8 bodu. Tím klesají také naděje, že se německá ekonomika vydá na cestu stabilního oživení.



Německo představuje pro Českou republiku největšího obchodního partnera. Loni německá ekonomika zaznamenala pokles o 0,3 procenta a její výkon byl nejslabší ze všech zemí platících eurem. Podle říjnového odhadu německé vlády hrubý domácí produkt (HDP) letos klesne o 0,2 procenta. Podle aktualizovaného vládního výhledu by se měla ekonomika v příštím roce vrátit k růstu, u HDP se čeká vzestup o 1,1 procenta.