Obchodník s komoditami Cargill plánuje propustit pět procent zaměstnanců

Americký obchodník s komoditami Cargill plánuje zrušit asi pět procent pracovních míst. O práci tak přijde zhruba 8000 zaměstnanců. Firma se k tomuto kroku rozhodla poté, co se její tržby v posledním finančním roce propadly kvůli poklesu cen plodin na několikaletá minima, uvedla agentura Reuters.



Obchodníci se zemědělskými produkty, včetně soukromé firmy Cargill, jsou nyní pod tlakem. Ceny komodit s nimiž obchodují, jako pšenice, kukuřice a sója, jsou totiž nejníže za téměř čtyři roky a marže ze zpracování plodin se snížily.



Většina pracovních míst ve firmě bude zrušena ještě v letošním roce, uvedl prezident a generální ředitel Brian Sikes v interním sdělení, do kterého měl Reuters možnost nahlédnout. Firma se podle něj zaměří na zefektivnění organizační struktury odstraněním vrstev, rozšířením působnosti a odpovědnosti manažerů a omezením duplicitní práce. Společnost plánuje 9. prosince schůzku, na které sdělí informace o své restrukturalizaci, dodal Sikes.



Firma Cargill existuje více než 160 let a má přes 160.000 zaměstnanců. V uplynulém finančním roce, což je do konce května 2024, firmě klesly tržby na 160 miliard USD (3,9 bilionu Kč) ze 177 miliard USD v předchozím roce. Zisk se snížil na 2,48 miliardy USD a byl nejnižší od finančního roku 2015/2016.