Novavax prodává svůj závod v Česku za 200 milionů USD firmě Novo Nordisk

Americká farmaceutická společnost Novavax podepsala smlouvu o prodeji svého závodu v České republice dánské firmě Novo Nordisk za 200 milionů USD (4,8 miliardy Kč). Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Novavax koupil továrnu v obci Bohumil nedaleko středočeských Jevan v roce 2020.



Firma uvedla, že rozhodnutí prodat výrobní závod v Česku je v souladu s plánem vytvořit z firmy štíhlejší a flexibilnější organizaci. Prodej zahrnuje převod aktiv, včetně nejmodernějšího závodu na výrobu rekombinantních proteinů, a veškerou související a potřebnou infrastrukturu. Dokončení transakce se očekává do 30. prosince.



Novavax v Česku vyrábí důležitou součást své covidové vakcíny Nuvaxovid. Dříve závod využívala firma pro výrobu vakcín proti prasečí chřipce.



Dánská firma Novo Nordisk byla založena v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako je obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnává více než 64.000 lidí a své přípravky prodává ve 170 zemích. Zejména díky svému přípravku na hubnutí Wegovy se Novo Nordisk zařadil mezi nejhodnotnější firmy na světě.



Agentura Reuters upozornila, že Novavaxu se nedaří držet krok s konkurenčními výrobci vakcín Moderna a , kteří ve třetím čtvrtletí prodali vakcíny mRNA proti covidu-19 za více než tři miliardy USD. To také loni vyvolalo obavy o schopnost firmy pokračovat v podnikání.



Prodej závodu v Česku přichází poté, co Novavax uzavřel licenční dohodu na svoji covidovou vakcínu v hodnotě nejméně 1,2 miliardy USD s francouzským výrobcem léků . V rámci této dohody získala firma pětiprocentní podíl v Novavaxu. Od květnové dohody se vzrostly akcie Novavaxu přibližně o 88 procent.