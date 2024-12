Rozbřesk: Inflace lehce pod odhadem ČNB. Korunu nižší inflace nerozhodila

Inflace v listopadu vzrostla meziměsíčně o 0,1 % a meziročně zůstala nezměněna na 2,8 %. My jsme očekávali zrychlení inflace na 3,0 % a ČNB na 2,9 %. Za překvapením však stál opět o něco mírnější než očekávaný růst cen potravin, které zdražují zejména v případě mlékárenských výrobků o něco pomaleji, než naznačovala předčasná šetření. Ve zbytku spotřebitelského koše jsou překvapení pro nás (a pravděpodobně i pro ČNB) relativně malá. Dál platí, že řada služeb si udržuje výrazné inflační momentum nad 3 % - rekreace, kultura nebo tržní nájemné (imputované v listopadu zpomalilo). Na druhé straně vidíme naopak slabé inflační tlaky v segmentu obchodovatelného spotřebitelského zboží - oděvy, obuv, vybavení domácnosti, apod.



V prosinci inflace dál zejména kvůli potravinám zrychlí a měla by dosáhnout úrovně 3,2-3,3 %. Dostane se tak krátkodobě nad toleranční hranici ČNB. V lednu by se však zejména díky odeznění energetické krize měla rychle vrátit zpět pod 3,0 %.



Českou národní banku čeká po poslední dávce čísel v prosinci pravděpodobně relativně napínavé zasedání. Ve prospěch dočasného přerušení cyklu snižování sazeb hovoří rychlejší růst mezd za třetí kvartál, rychlý růst maloobchodu (říjen) i setrvačná inflace služeb. Na druhé straně slabé investice (třetí kvartál) a průmysl podporují spíše holubice volající po dalším snižování úrokových sazeb. Včerejší inflační čísla nejsou velkým překvapením a nepodporují výrazně ani jeden tábor. Celkově se nám však zdá, že v reakci na poslední čísla převládají spíše opatrné jestřábí komentáře (např. Jan Kubíček, Karina Kubelková). I proto jsme se rozhodli jemně doladit náš výhled a předpokládáme v prosinci spíše stabilitu základní úrokové sazby na 4,0 % a její další snížení na zasedání v únoru a březnu 2025 na konečných 3,5 %. Výsledek prosincového zasedání však zůstává nejistý a v debatě (a následně i zápisu) pravděpodobně uslyšíme pádné argumenty také pro nižší sazby.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna vstřebala výsledek listopadové inflace (viz úvodník) bez větších problémů a nadále se drží okolo úrovně 25,10 EUR/CZK. Z pohledu ČNB skončila inflace lehce pod odhadem, nejedná se však o žádné zásadní překvapení. Směrem k prosincovému zasedání jsou důležitější poslední jestřábí komentáře centrální bankéřů. Na Karinu Kubelkovou včera navázal Jan Kubíček, který vidí převládající proinflační rizika, a proto se kloní spíše k přerušení snižování sazeb. Součástí jestřábí letky je také Eva Zamrazilová a pravděpodobně i guvernér Michl. I proto jsme se rozhodli jemně doladit náš výhled a předpokládáme v prosinci spíše stabilitu základní úrokové sazby na 4,0 %.



Eurodolar

Euro zůstává před čtvrtečním zasedáním ECB a především dnešní americkou inflací v lehké defenzivě.

Pokud jde o data za americkou inflaci v listopadu, tak očekáváme meziměsíční nárůst celkové i jádrové inflace o 0,2 %, což je o desetinku méně než v případě tržního konsensu. Pokud by náš odhad vyšel, tak zmizí veškeré naděje trhu, že by Fed příští týden mohl ponechat sazby beze změny a eurodolar by se mohl posunout mírně výše.



Akcie

Americké akciové trhy vstoupily do včerejšího dne slušným růstem, aby nakonec zavřely poblíž denních minim. Hlavní indexy na Wall Street odepsaly přibližně 0,3 %. Index Nasdaq 100 za poslední tři týdny posílil o 6 % a jen za minulý týden přidal 3,3 %. V rámci technologického sektoru se výtečně dařilo akciím Google a Tesla. Zatímco u akcií Tesla není silný růst v kontextu posledních týdnů ničím překvapivým, u akcií Google (+5,3 %) se jednalo o nejvyšší růst od konce dubna. Společnost Google dnes představila přelomový čip Willow. Na druhé straně spektra stály akcie společnosti MongoDB, které se propadly o více než 16 %.