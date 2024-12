Nasdaq překonal historické maximum

Na začátku posledního předsvátečního týdne se dařilo technologickým akciím, a to dokonce takovým způsobem, že index Nasdaq Composite svým nárůstem o 1,2 % překonal historické maximum. Za růstem stojí především automobilka (+6,1 %), která je za poslední měsíc vyhnaná do současného extrému předpokládanou synergií, kterou získá od nového nájemníka Bílého domu. Začíná také zasedání americké centrální banky FED, které vyvrcholí ve středu rozhodnutím o sazbách. Aktuálně vládne na Wall Street konsenzus, že dojde ke snížení o 25 bazických bodů, což by znamenalo snížení celkem o 100 bazických bodů v letošním roce. Analytici budou ale především sledovat náznaky dalšího směřování měnové politiky. Očekává se totiž zpomalení cyklu uvolňování sazeb . Aktuálně je v cenách pravděpodobnost téměř 80 %, že v lednu si FED dá s ohledem na přetrvávající inflaci od snižování sazeb pauzu.Do technologického indexu Nasdaq 100 budou nově zařazena společnost MicroStrategy, která v průběhu obchodování rostla o téměř 4 %, uzavřela ale na nule. Zařazení do tohoto indexu nemine ani Palantir, který ovšem po razantním nárůstu v posledních měsících na potvrzení své nominace nereaguje a jeho akcie dokonce poklesly o 0,4 %. Agentura Jefferies snížila doporučení na akcie automobilky , která na to konto oslabila o 3,9 %. Společnost Capri Holdings, která se specializuje na luxusní módní doplňky, zvažuje prodej svých značek Versace a Jimmy Choo. Jednání jsou zatím v ranných fázích a tak není jasné, jestli značky budou prodány společně případně každá zvlášť. Není samozřejmě ani jasné, že k prodeji nakonec dojde. Každopádně akcionáři tento krok zdá se vítají a Capri Holdings dnes narostla o 3,7 %.