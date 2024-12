Čínské akcie zaznamenaly první celoroční růst od roku 2020

Čínské akcie zaznamenaly po třech letech ztrát první celoroční zisk, a to navzdory propadu poslední obchodní den letošního roku. Index největších společností kótovaných na burzách v Šanghaji a Šen-čenu CSI 300 letos stoupl o 14,7 procenta, a přerušil tak sérii ztrát trvající od roku 2021, kterou odstartovaly pandemie nemoci covid-19, problémy v realitním sektoru a slabá spotřebitelská důvěra, uvedla agentura Reuters.



Index šanghajské burzy Shanghai Composite vzrostl letos po dvou letech ztrát o 12,8 procenta. Hongkongský index Hang Seng si připsal 17,7 procenta. Ukončil tak pokles trvající čtyři roky.





"V rámci akciových trhů byl výkon Číny pro mnoho investorů pozitivním překvapením," uvedly ve své zprávě analytici Value Partners. "Různá podpůrná opatření oznámená ve druhé polovině roku, která se zaměřila na měnovou politiku, realitní trh a kapitálové trhy, do značné míry překonala očekávání a zastínila přetrvávající ekonomické obavy," dodali.



Čínské úřady od září zavedly některá výrazná opatření, včetně snížení úrokových sazeb, pobídek na nákup domů a financování nákupů akcií, aby podpořily ekonomiku potýkající se s problémy a obnovily důvěru na domácím trhu. Stabilizace trhu se stala politickým požadavkem a trh již zřejmě dosáhl svého dna, dodala společnosti China Asset Management.



Hlavním pohonem růstu čínského trhu byly letos bankovní akcie. Ty si za celý rok připsaly 34,7 procenta. Čtyři největší státní banky pak dosáhly mnohaletých maxim. Sektor čipů vzrostl o 53,9 procenta. Domácí investoři navýšili podíly v místních výrobcích polovodičů v souvislosti se zpřísňováním omezení pro čipový sektor ze strany Spojených států.



Podle analytiků by v příštím roce mohl lednový nástup nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa přinést narušení trhu. Akcie firem vyplácejících dividendy by však mohly v krátkodobém horizontu stále překonávat výkon širšího trhu.

Zdroj: ČTK, patria.cz