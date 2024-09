Sharma: Ve světové ekonomice začíná nový cyklus, rozvíjející se trhy budou před Spojenými státy

Ruchir Sharma, který stojí v čele Rockefeller International, míní, že přichází „velký návrat rozvíjejících se ekonomik“. Řada z nich je přitom podle něj v lepší finanční pozici než Spojené státy. Ty jsou na „neudržitelné cestě“ kvůli svým vysokým rozpočtovým deficitům.



Investor poukázal na to, že dolarová návratnost trhů v rozvíjejících se zemích byla v posledních zhruba patnácti letech velmi nízká. V této souvislosti poukázal na koncept BRIC, podle kterého mělo docházet k mimořádnému rozvoji Číny, Indie, Ruska a Brazílie. Sharma podle svých slov v té době varoval před tím, že jde o přehnaná očekávání. Následný vývoj takový pohled potvrdil a třeba americká ekonomika během posledních pěti let vytvářela větší růst příjmů na hlavu „než celá řada rozvíjejících se zemí“, což je z historického hlediska mimořádný výkon.



Sharma ale míní, že nyní probíhá další změna a v následujících pěti letech by zase měla většina rozvíjejících se ekonomik dosahovat vyššího růstu produktu na hlavu než Spojené státy. A to by se mohlo výrazně projevit na toku kapitálu ve světové ekonomice a na návratnosti rozvíjejících se trhů v několika nadcházejících letech. K tomu by mohly přispět i valuace, které se nyní podle experta nacházejí ve srovnání s valuacemi ve vyspělých zemích mimořádně nízko.







Sharma se podle svých slov setkává se skepsí pokaždé, když řekne něco pozitivního o rozvíjejících se trzích. Lidé poukazují na vysokou míru korupce a podobné faktory. On sám se však domnívá, že mnoho těchto zemí muselo během náročnějších období provést řadu fundamentálních reforem, zatímco vyspělé a bohatší země měly prostor pro řešení problémů přes vyšší vládní výdaje. „Neměly peníze na stimulaci, krátkodobě trpěly,“ ale také provedly reformy.



Nový cyklus nahrávající rozvíjejícím se trhům by byl podle Sharmy výrazně podpořen obdobím slabšího dolaru. Ke Spojeným státům pak řekl, že sílí jejich pověst nezodpovědného hospodáře. Narážel tak na vysoké rozpočtové deficity. Současní prezidenští kandidáti přitom nedávají najevo, že ze jejich vlády by deficity výrazně klesly. Na závěr pak Sharma zdůraznil, že jeho současný pohled na rozvíjející se trhy se liší od toho, jak je viděl před deseti lety. „Není to tak, že bych je považoval za atraktivní.“



Zdroj: CNBC