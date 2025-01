Rozbřesk: Střet dvou světů - inflační Spojené státy a deflační Čína

Inflační svět začíná mít dvě tváře. Na jedné straně inflační Spojené státy, na druhé deflační Čína a někde uprostřed Evropa beroucí z každé tváře kus.



Spojené státy měly v posledních letech jedny z nejštědřejších rozpočtových stimulů, které dopadaly na stále napjatý trh práce. I proto vykazují stále velmi vysokou dynamiku cen služeb (4,5 %) a vidina daňových škrtů a obchodních válek může domácí inflační tlaky udržovat dál nekomfortně vysoko.



Na druhé straně máme Čínu, které se dlouhodobě nedaří výrazněji nastartovat domácí poptávku. Problémy v realitním a finančním sektoru, stárnutí populace a vnitřní omezení na migraci do měst budou pravděpodobně brzdami domácí spotřeby i nadále. I proto maloobchod i domácí spotřeba setrvale zaostávají za vládním přáním/odhady. A domácí inflace ve službách je pouze na úrovni 0,5 %.



Souběžně s tím čínské exportně orientované sektory fungují pod velkým konkurenčním tlakem a velmi rychle inovují - jde zejména o high-tech průmyslové exporty (oblasti automotive, strojírenství, elektronika). To vede k prudkému tlaku na pokles cen ve výrobě. Zatímco průmyslové výrobní ceny v USA rostou o 3 %, ty čínské o více než 2 % klesají. A ještě výraznější propad zaznamenávají ceny čínských vývozů - ty šly ke konci roku 2024 dolů o více než 5 % (meziročně) a podle některých odhadů mohou na začátku roku 2025 padat dvojciferným tempem.



Deflace čínských vývozů má větší dopad na otevřenější a průmyslovější Evropu než na uzavřenější americkou ekonomiku. A to je jeden z důvodů, proč průmyslové výrobní ceny v Evropě na rozdíl od USA dál klesají. A obchodní války Donalda Trumpa mohou paradoxně tento “inflační rozdíl” ještě přifouknout. Na jedné straně uvidíme tlak na dražší dovozy do USA zatížené novými cly. Na druhé straně snahu čínských výrobců ostřeji se prosadit na jiných trzích, což může deflaci čínských vývozů do Evropy jenom prohloubit…, a to není pro klopýtající evropský průmysl zrovna dobrá zpráva.







*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna bez výraznějších impulsů stagnuje nad 25,10 EUR/CZK. Akciové propady posledních dní, ani sílící dolar ji zatím nevyvádějí z novoroční pohody.

Dnes může přijít mírně negativní reakce na slabší domácí čísla z průmyslu (listopad) a lehký nárůst nezaměstnanosti. Odchylka od konsensu však nebude natolik vysoká, aby zvrátila stávající náladu v bankovní radě.



Eurodolar

Eurodolar se sice včera dopoledne v reakci na expanzivní plány D. Trumpa (chce zabrat panamský kanál a Grónsko) dostal pod 1,03, ale odpolední události již měnový pár níže stlačit nedokázaly.

Růst počtu pracovních míst v soukromém sektoru podle ADP reportu byl o něco mírnější, než se očekávalo (122 tis. ze 146 tis.). Americkým dluhopisovým trhům navíc přinesly úlevu komentáře vlivného guvernéra Fedu Wallera. Ten očekává další zpomalení inflace, což Fedu umožní další snížení sazeb v průběhu roku 2025. Rovněž bagatelizoval myšlenku, že vyšší dovozní cla zásadně změní situaci do budoucna.

Dnes bude obchodování poněkud okleštěné s ohledem na pohřeb bývalého amerického prezidenta J. Cartera. Trh bude navíc stejně čekat na zítřejší důležitá data z amerického trhu (payrolls).



Akcie

Zajímavostí včerejšího obchodování bylo, že v průběhu obchodní seance se index Nasdaq 100 odchýlil o více než 1 % od svých denních maxim, aby se následně začal opět vracet zpět. Nálada na trhu včera nepřála hlavně investorům s velkým rizikovým apetitem, kteří investují do společností se spekulativní valuací. Prudce oslaboval například Plug Power: -9,5 %, SoundHound AI: -16 % nebo SuperMicro: -5,5 %. Velké technologické společnosti zůstaly bez větší změny. Nvidia: -0,1 %, Netflix: -0,05 %, Microsoft: +0,5 %. Výjimkou je pouze AMD, které odepsalo 4,5 %. Silně rostly akcie společnosti Ebay, které přidaly přes 10 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,04 %, Nasdaq 100 +0,04 % a Dow Jones +0,25 %.