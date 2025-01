První rok DIPu: Do dlouhodobého investičního produktu dalo peníze 116.500 Čechů, chystá se první legislativní zlepšení

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který otevřel cestu daňově podpořenému investování za účelem zajištění se na stáří, vložilo loni za první rok fungování peníze 116.500 Čechů a Češek. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V dlouhodobém investičním produktu může klient investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. Jedním z prvních, aktivních a v nezávislých recenzích oceňovaných poskytovatelů DIPu je obchodník s cennými papíry Patria Finance.

"Počet investorů do dlouhodobého investičního produktu roste stabilním tempem, i když se potvrdilo, že největší poptávka po založení byla obdobně jako u všech produktů podporovaných státem na roční bázi v průběhu podzimu a koncem roku. I konec roku 2024 tak potvrdil popularitu DIP jako produktu zajištění na stáří," komentovala čísla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.

Důvěru v to, že milník nejméně stovky tisíc smluv na DIP v prvním roce jeho existence bude dosažen, před koncem roku opakovaně vyslovili také experti Patria Finance na základě chování klientů, více než 70 tisíc aktivních investorů a investorek, a se znalostí trhu, na kterém byl v posledním kvartále roku 2024 ve srovnávacích recenzích (například zde nebo zde) právě DIP od Patria Finance hodnocen na čele výhodnosti. „Pro srovnání, penzijní fondy měly za první rok na českém trhu 90 000 klientů. DIP má tedy rychlejší start,“ komentoval generální ředitel Patria Finance Richard Podpiera.

Stát rozšířil možnosti, kterými se Češi mohou zajistit na stáří, o tzv. DIP od začátku loňského roku. Dosud dominantní cestou je odkládání peněz na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR dohromady téměř polovina občanů. Objem prostředků v DIPu dosáhl za rok 2024 v Česku celkového objemu 2,4 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně deset procent investice, 10 % depozita a zhruba 80 procent investiční fondy. Co se týče účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, na konci třetího čtvrtletí 2024 penzijní společnosti spravovaly téměř 604 miliard Kč, z toho bylo 214 miliard Kč v účastnických fondech. „Do budoucna uvidíme půl milionu, možná až milion DIPů. Věřím, že finanční gramotnost Čechů poroste. I tak ale bude více penzijních spoření, protože je to pro lidi jednodušší produkt,“ dodává optimisticky Podpiera.

Jak upozornil předseda asociace Jaromír Sladkovský, legislativní úprava DIP zaznamenala i první legislativní úpravu. V parlamentu se aktuálně projednává návrh, který by měl zjednodušit přechody mezi jednotlivými DIP a jejich poskytovateli tak, aby se sčítala doba spoření v jednotlivých DIP jako podmínka spoření 120 kalendářních měsíců pro čerpání daňové výhody. DIP tímto podle něj získá na větší flexibilitě.