Témata akciového trhu: Výnosy dluhopisů, cla a co dokáže DeepSeek?

Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab hovořila na CNBC o současném dění na americkém akciovém trhu. Akcie jako celek budou podle strategičky výrazně ovlivněny výnosy dlouhodobějších dluhopisů a na úrovni jednotlivých titulů samozřejmě ziskovostí. Jeremy Siegel míní, že z Trumpovy celkové politiky jsou cla pro akcie jediným vyloženě negativním faktorem.



Spotřebitel na tom bude podle expertky dále dobře, hlavní příčinou je pokračující síla amerického trhu práce. K uvedenému vlivu dluhopisového trhu dodala, že menší společnosti mají větší podíl flexibilních sazeb z úvěrů. Pokud tedy sazby a dlouhodobější výnosy rostou, na malé firmy roste tlak kvůli větší zátěži na straně dluhového financování. U větších firem může být efekt úplně opačný. Nejenže mají totiž větší část úvěrů zafixovanou, ale také mají větší zásobu hovotosti, a ta při vyšších výnosech dluhopisů zlepšuje jejich celkovou ziskovost. Pohyb výnosů není přitom podle expertky důležitý pouze svým rozsahem, ale i rychlostí změn.



Jeremy Siegel z Whartonu na CNBC uvedl, že cla jsou jediným vyloženě negativním faktorem z Trumpovy politiky. On sám by pak podle svých slov úplně neodkládal naději, že na této rovině nakonec dojde k nějaké dohodě. Trump totiž vyjednává tak, že se snaží vyvíjet velký tlak a pak čeká, co se stane. K tomu profesor dodal, že cla ve výši, o které Trump obecně hovoří, by mohla podle některých studií jednorázově zvednout ceny v USA o 0,5 – 0,75 procentního bodu. „Nenazval bych to pohromou,“ řekl ekonom s tím, že by mohlo jít pouze o jednorázový skok, a ne o soustavný inflační tlak.



Na dotaz týkající se představení modelu umělé inteligence od čínské DeepSeek a následného výprodeje akcií amerických technologických firem Siegel uvedl: „Když je AI levnější, je to lepší pro celou ekonomiku a pro spotřebitele, ale možná ne pro výrobce vysoce výkonných čipů.“ V této souvislosti „všichni myslíme společnost NVIDIA“. Výkonný, ale výrazně levnější model z Číny tak podle profesora budí řadu otázek včetně toho, zda model od této společnosti může podporovat pokročilé používání umělé inteligence a zda ji lze využívat i bez čipů Blackwell od společnosti NVIDIA.



K valuacím na americkém akciovém trhu Siegel řekl, že poměr cen k ziskům se pohybuje u hodnoty 22, u technologií ještě výrazně výše, ale „nejde o přehnané hodnoty s ohledem na stav celé ekonomiky“. Samozřejmě se ale do valuací technologií promítají příběhy o umělé inteligenci, a ty se nyní mohou výrazně změnit právě kvůli uvedenému čínskému modelu. Jako celek ale trh podle experta předražený není. K tomu dodal, že podle jeho výzkumu je velmi těžké zvrátit převažující trend, na to je třeba více „úderů“, a teprve po nich přichází obvykle bod obratu.



Zdroj: CNBC