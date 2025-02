Průzkum: Podnikatelský optimismus ve světě počátkem roku klesl o 13 procent

Podnikatelský optimismus ve světě počátkem letošního roku klesl, mezičtvrtletně o 13 procent na 114 bodů. Důvodem jsou obavy ze slabého hospodářského růstu, sílící geopolitické napětí a nejistoty v obchodní politice. Vyplývá to z průzkumu, do kterého firma Dun & Bradstreet zahrnula 10.000 firem ze 32 zemí světa, včetně ČR. Společnost je poskytovatelem dat a analýz pro obchodní rozhodování. Výchozí hodnota indexu činila 100 bodů.



"Index mezikvartálně klesl o 12,9 procenta, poprvé od začátku měření v roce 2023. Propad zaznamenal ve všech 32 zkoumaných ekonomikách a ukazuje na ekonomickou nejistotu, opatrnější přístup firem, zejména pokud jde o dodavatelské řetězce a investiční strategii," zhodnotila výsledky předsedkyně představenstva Dun & Bradstreet v ČR Kateřina Klosová.



Celkový trend podle ní naznačuje spíše korekci z vysokých hodnot optimismu. Podniky ve 30 z 32 hodnocených ekonomik vykazují vyšší úroveň optimismu než v loňském prvním čtvrtletí, což signalizuje spíše korekci z dříve zvýšené úrovně optimismu než pochmurné vyhlídky, uvedla firma.



Míra optimismu ohledně rizik dodavatelského řetězce se nyní mezikvartálně snížila o 10,4 procenta, kdy vyspělé ekonomiky klesly o 9,7 procenta a rozvíjející ekonomiky o 12,9 procenta. Středně velké firmy zaznamenaly prudký pokles o 36 procent, malé firmy o 3,6 procenta, naopak největší společnosti prokázali odolnost se zlepšením o 10,7 procenta. Globální dodavatelské řetězce se vyrovnávají s rostoucími sazbami za přepravu, nedostatkem kontejnerů a geopolitickým napětím, uvedla Dun & Bradstreet.



Globální index podnikatelské důvěry aktuálně mezikvartálně klesl o 8,9 procenta. Způsobeno to bylo nejistým makroekonomickým prostředím, přetrvávající slabou poptávkou i klesající ochotou podstupovat finanční rizika, zejména u malých a středních společností. Zatímco míra optimismu se u velkých firem zlepšila o 12,7 procenta, malé a střední společnosti čelily významnému poklesu. Souhrnně klesaly jak vyspělé, o 8,8 procenta, tak i rozvíjející se ekonomiky. Ty vykázaly snížení o 9,2 procenta.



Index globální investiční důvěry propadl jen mírně, mezičtvrtletně o 4,7 procenta, nicméně zůstává výrazně nad hodnotou indexu za druhé čtvrtletí loňského roku. Centrální banky snižovaly klíčové sazby, ale optimismus ohledně kapitálových výdajů se zmírnil.