Rozpor mezi optimismem na trzích a fází cyklu, ve které se americké firmy skutečně nachází?

Modelový cyklus na akciích vypadá tak, že vedoucí proměnnou jsou valuace a až za ní se táhnou zisky. Valuace tedy rostou už během pozdní fáze recese a táhnou nahoru celý trh, pak tyto otěže přebírá ziskovost obchodovaných firem. A naopak v pozdější části boomu už valuace klesají, zisky se záhy přidávají a trh klesá. Tato jednoduchá „učebnicová“ kombinace má ale v praxi řadu nuancí a nyní jsme možná v jednom hodně speciálním případě.



Morgan Stanley v následujícím grafu ukazuje rozdíl mezi ziskovým výnosem amerických obchodovaných firem (obrácené PE) a výnosy desetiletých vládních dluhopisů. Stejně jako párkrát dříve jej banka nazývá rizikovou prémií trhu, ale my se tímto nešvarem nenecháme zmást. Protože víme, že jde spíše o celkový indikátor optimismu/pesimismu na trhu, který obsahuje nejen prémii, ale i očekávaný růst zisků. Občas jej tu ukazuji jako demonstraci toho, jak moc nízké jsou nyní hodnoty indikátoru (optimismus vysoký). Dnes tento graf ale prezentuji zejména kvůli jeho popisku:





Zdroj: X



MS v komentáři ke grafu píše o dvacetiletých minimech na prémiích (tj., maximech na onom indikátoru optimismu). S tím, že „riziko je u ziskovosti na dvacetiletém maximu“. Tuším, že tento komentář souvisí s tím, na co jsem zde poukazoval před časem. Tedy na přesvědčení o tom, že ziskovost se nyní nachází v pozdní části cyklu. Navzdory tomu, že v roce 2023 si zisky prošly recesí a tudíž by se nyní spíše zdálo, že míří k cyklickému boomu (konsenzus s ním skutečně počítá). MS svůj názor opírá o následující jev:





Zdroj: X



MS to tedy vidí tak, že před skutečným dnem/ziskovou recesí přichází dno pozdní fáze cyklu. Od roku 1995 se tak stalo dvakrát (nepočítám recesi roku 2003, u které se teprve uvidí, jaké povahy byla). Jednou ne. Dovolím si tvrdit, že data tedy k onomu jevu zatím nehovoří nějakou jasnou řečí. A jak jsem uvedl, očekávání nyní určitě nejsou nastavena na to, že by v následujících letech přišlo ono skutečné dno. Nejde přitom jen o očekávání krátkodobá, ale i dlouhodobá, která se také pohybují v dost vysokých číslech. Valuace jsou také nyní vysoko, výrazněji neklesají a neindikují tím obrat v ziskovosti. Teze MS (tak jak jí vnímám já) o tom, že skutečné dno zřejmě teprve přichází (tj., riziko na straně zisků je vysoko), tedy nyní určitě není středním proudem.