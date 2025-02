DeepSeek láká investory zpět do čínských technologií

Rostoucí vliv Číny na poli umělé inteligence vyvolal vlnu optimismu vůči tamním technologickým akciím. Akciový index Hang Seng Tech Index míří do technického býčího trhu a firmy Xiaomi a Alibaba, které mají v tomto indexu největší váhu, narostly od lednových minim téměř o 30 %.



Model umělé inteligence čínského startupu DeepSeek je označován za „game changer“ pro technologický průmysl a zdůrazňuje inovativní schopnosti Číny. Také nutí investory, aby přehodnotili investiční tezi o čínských akciích. "Tento sektor byl ignorován, ale stejně jako u ostatních čistě domácích sektorů je i zde několik světlých míst," řekl Sat Duhra, portfolio manažer společnosti Janus Henderson Investors v Singapuru. „Nedávná oznámení DeepSeek jsou včasnou připomínkou toho, že zákulisní průmyslová politika – například Made in China 2025 – posunula mnoho sektorů na světovou třídu.“ Akcie Alibaby také podpořilo hodnocení společnosti, že její nový model umělé inteligence dosáhl v různých testech lepších výsledků než Llama od Meta Platforms a V3 od DeepSeek.





Makléři z Wall Street jsou optimističtí a tvrdí, že čínský diskont zmizí, jak indexy překonávají předchozí maxima díky čínské výrobní síle a technologické kompetenci. DeepSeek se stal hrozbou pro umělou inteligenci poté, co se tato aplikace vyvinula za zlomek nákladů, které američtí konkurenti vynaložili na výrobu svých produktů, a to i v době, kdy byly omezeny dovozy nejmodernějších čipů do Číny.



„Myslíme si, že rok 2025 je rokem, kdy si investující svět uvědomí, že Čína předhání zbytek světa,“ napsal analytik Peter Milliken ve zprávě z 5. února nazvané „China Eats The World“. Zpráva se stala v čínském internetovém vyhledávači virální a místní investiční komunita nadšeným komentářům tleskala.



HSBC uvedla, že propast v ocenění mezi Čínou a rozvíjejícími se trhy se může zmenšit, protože narůstá příliv zahraničních peněz v souvislosti s rostoucím povědomím o technologické zdatnosti země. "Navíc technologické společnosti typu A mohou těžit i z politické podpory," napsal Steven Sun, vedoucí výzkumu v Qianhai Securities, v poznámce ze 6. února. "Chybějícím článkem je, že se inovace v Číně ještě musí převést do vyšší ziskovosti, což lze vyřešit pouze stimulem na straně poptávky."



Tento pozitivní tón kontrastuje s medvědí náladou, která v posledních letech zastiňovala čínské akcie, když investoři zápasili s propadem realitního sektoru a nevýraznými ekonomickými daty. Nedávné rozhodnutí Washingtonu uvalit dodatečné 10% clo na čínské zboží to jen zhoršilo.





Na druhou stranu právě příznivé valuace mohou pomoci pozitivní náladu posílit. Index HSTECH se podle údajů sestavených agenturou Bloomberg obchoduje za 17násobek odhadovaných budoucích zisků ve srovnání s 27násobkem u indexu Nasdaq 100 .



Stratégové nicméně v komentáři z 1. února zopakovali svůj opatrný postoj k čínským akciím v oblasti polovodičů a hardwaru s odkazem na širší tarifní a další rizika. Patří mezi ně i možnost, že USA mohou rozšířit omezení prodeje vyspělých čipů do Pekingu. Navzdory poslednímu nárůstu je ukazatel HSTECH stále více než 50 % pod maximy dosaženými na začátku roku 2021. Kromě toho dodala, že zahraniční fondy stáhly v lednu z čínských akcií pravděpodobně 2,4 miliardy dolarů, ačkoli toto tempo bylo pomalejší než v předchozím měsíci.

