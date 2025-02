Trump zavede reciproční cla a věří, že Putin usiluje o mír na Ukrajině. TikTok je v USA opět dostupný a evropské futures jsou smíšené

dostala novou cílovku od . Donald Trump zavede reciproční cla a také vyjádřil důvěru v ruského prezidenta Vladimira Putina, že usiluje o mír na Ukrajině. TikTok je v USA opět dostupný. a Nissan ukončily jednání o fúzi a evropské futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,4 %.



GEN ocenil celkovou částku jistiny prioritních dluhopisů splatných v roce 2033 s úrokovou sazbou 6,25 % v soukromé nabídce na 959 mil. USD.



Erste Bank navýšila cílovou cenu pro na 1120 Kč (vs. 785 Kč), ale snížila doporučení na „hold“ z „accumulate“.



Americký prezident Donald Trump včera podepsal memorandum o zavedení recipročních cel. Nová cla však nevstoupí v platnost okamžitě, Trumpova administrativa má nyní za úkol připravit příslušné návrhy pro jednotlivé země, informovaly agentury. Reciproční cla by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. "V zájmu spravedlnosti jsem se rozhodl, že zavedu reciproční cla," uvedl Trump. "Je to spravedlivé vůči všem," dodal.



Donald Trump také včera řekl, že důvěřuje svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi ohledně války na Ukrajině a věří, že Putin si přeje mír, píše agentura Reuters. Trump uvedl, že Kyjev bude "součástí" vyjednávání o ukončení téměř tři roky trvající brutální války Ruska proti Ukrajině, a prohlásil, že tento konflikt musí skončit. "Myslím, že by mi řekl, kdyby (mír) nechtěl," řekl Trump o Putinovi. Ukrajina, která se obává, že bude v dialogu s Moskvou odsunuta na vedlejší kolej, se podle Trumpa zúčastní jednání o konci války s Ruskem, píše agentura AFP.



Aplikace TikTok je ode dneška ve Spojených státech opět dostupná v obchodech s aplikacemi Play a App Store. Podle agentury Reuters se tak stalo v reakci na pokyn ministryně spravedlnosti Pam Bondiové.



Honda a Nissan ukončily jednání o fúzi, čímž došlo k rychlému ukončení partnerství, které by mohlo vytvořit jednu z největších světových automobilek. Společnosti uvedly, že budou pokračovat ve svém strategickém partnerství se společností Mitsubishi a budou spolupracovat na vlastním vývoji baterií, autonomního řízení, softwaru a technologií pro elektromobily – ale neúspěšné spojenectví přesto nechává každé z nich nevyřešené problémy. Zejména to bude mít dopad na Nissan, který nyní bude muset hledat záchranné lano, aby zlepšil svou slabou finanční pozici.