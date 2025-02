Investoři mají největší sklon riskovat od roku 2010, ukazuje průzkum BofA

Globální akcie se staly nejoblíbenější třídou aktiv a investoři nyní vykazují největší ochotu riskovat za posledních 15 let, vyplývá z průzkumu mezi investory .



Úrovně hotovosti správců fondů klesly na nejnižší úroveň od roku 2010, zatímco 34 % účastníků uvedlo, že očekávají, že světové akcie budou v roce 2025 nejvýkonnějším aktivem, ukázal průzkum. Čistých 11 % uvedlo, že jsou podvážení na dluhopisech. Investoři mají „dlouhé pozice na akciích a krátké na všem ostatním“, napsal stratég Michael Hartnett v komentáři. Tento optimismus podporuje očekávaný robustní ekonomický růstu a nižší úrokové sazby v USA v tomto roce, dodal stratég.

Celosvětové akcie vzrostly od minima na konci roku 2022 o více než 60 % díky optimismu kolem umělé inteligence a také známkám, že se podařilo odvrátit recesi v USA. Tuto rally ale poháněla úzká skupina amerických technologických akcií a investoři nyní proudí do levnějších evropských akcií. Přesto dlouhé pozice na velké sedmičce zůstávají nejvíce přeplněným obchodem, následované dlouhými pozicemi na americkém dolaru a na kryptu.



Asi 89 % respondentů v průzkumu BofA uvedlo, že americké akcie jsou nadhodnocené, což je nejvíce od dubna 2001. Víra v takzvaný americký výjimečný stav, kdy investoři sázejí hlavně na americké finanční trhy, také oslabila, protože investoři se přesouvají právě do evropských akcií. A podle průzkumu se očekává, že by letos index Euro Stoxx mohl překonat technologicky zaměřený Nasdaq 100 . Od začátku roku narostl evropský index o 12 %, zatímco Nasdaq 100 vzrostl o 5 %.





Také makrosentiment se u Číny poprvé za čtyři měsíce zlepšil, pravděpodobně díky vlivu AI startupu DeepSeek. A je to zrychlující růst v Číně, co letos stojí za optimismem na rizikových aktivech, následovaný růstem produktivity. Naopak mezi nejpesimističtější rizika zařadili účastníci průzkumu globální obchodní válku a růst výnosů dluhopisů.



Celkový optimismus investorů, měřený úrovní hotovosti, alokací do akcií a očekávaným globálním růstem, vzrostl na 6,4 z 6,1, i když zůstává pod „pěnivými“ úrovněmi z prosince 2024. Očekávání globální recese klesla na tříleté minimum, zatímco asi 77 % správců fondů očekává, že Fed letos sníží sazby, ukázal průzkum.



Průzkum byl proveden od 7. do 13. února a zahrnoval 168 účastníků s aktivy ve výši 401 miliard dolarů.



Zdroj: Bloomberg