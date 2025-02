Index: Nájmy v ČR koncem roku mezičtvrtletně klesly na 309 Kč za metr čtvereční

Nájmy v České republice koncem loňského roku mezičtvrtletně klesly o 0,3 procenta. Průměrně lidé ve čtvrtém čtvrtletí měsíčně zaplatili 309 korun za metr čtvereční. Reálně ale nájmy zlevnily o necelé procento v Karlových Varech a v Brně, zatímco ve většině krajů ceny stagnovaly nebo mírně rostly. Například ve Středočeském kraji a ve Zlíně nájmy oproti třetímu čtvrtletí koncem roku zdražily o zhruba pět procent. Vyplývá to z dat Rent indexu technologicky-poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici.



Nejdražším regionem v zemi byla stále Praha, kde ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku nájemné mírně vzrostlo o 0,7 procenta na 425 Kč za metr čtvereční. Nejvíce za nájemné bydlení lidé zaplatili v Praze 1 a v Praze 2, kde se ceny pohybovaly okolo 468 korun za metr čtvereční. Po centrálních oblastech města následuje s minimálním rozdílem Praha 3 s cenou 466 Kč za metr a dále Praha 7, 8 a 5, kde nájemné stojí od 430 do 442 korun za část plochy.



Nejrychleji o 5,4 procenta zdražovaly mezičtvrtletně nájmy v Praze 3 a o 4,4 procenta v Praze 4. Naopak o zhruba 2,5 procenta klesly v Praze 9 a 6. O necelá dvě procenta zlevnily nájmy také v Praze 2, kde jsou podle indexu jedny z nejdražších v zemi.



"Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku, kdy ve druhé městské části rostly ceny nájmů nejrychleji, konkrétně o 5,5 procenta, vidíme za poslední loňský kvartál pokles o necelá dvě procenta. Tento pokles spojený s růstem cen činží na Praze 1 způsobil, že Praha 2 přišla o své předchozí a dočasné prvenství a ceny nájmů se v těchto dvou městských částech vyrovnaly," řekl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána.



Nejlevnější bydlení je nadále v Ústeckém kraji, kde průměrná cena mírně vzrostla o 0,5 procenta na 204 Kč za metr čtvereční. Nájmy jsou v Praze oproti Ústeckému kraji podle indexu dražší o 208 procent. Stagnaci cen ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenaly Liberec a Jihlava, kde se část plochy pronajímala od zhruba 251 do 263 korun. V řadě regionů ale nájmy také rostly. Kromě Středočeského kraje a Zlína s cenovkami přes 290 Kč za metr čtvereční, zdražila činže mezičtvrtletně o 3,9 procenta v Hradci Králové, který se tak oběma předešlým lokalitám cenově přiblížil.



Nájmy podle Hány koncem roku ovlivnil také zájem lidí opět nakupovat vlastní bydlení. Ten způsobil pokles úrokových sazeb a celkové zlepšení ekonomické situace v zemi. "Stagnaci cen na trhu nájemního bydlení mohl kromě přesměrování pozornosti lidí ke kupování bytů na konci roku ovlivnit i počet nově dokončených bytů sekundárně určených k nájemnímu bydlení, což logicky vedlo ke zvýšenému počtu pronajímaných bytů na trhu. V neposlední řadě mohlo rovněž jít o faktor sezonnosti, kdy v určitých obdobích roku organicky dochází k poklesu poptávky po nájmech,“ dodal Hána.