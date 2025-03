Akcie na Wall Street nakonec vydřely růst, ale volatilita zůstává vysoká

Ani uprostřed týdne nebyla na amerických burzách nouze o volatilitu. Index S&P 500 otevřel více než procentním růstem, aby se po hodině a půl obchodování dostal do červených čísel. Tento index si nakonec našel cestu k růstu, a tak si připsal třetí růst během posledních osmi dní. V rámci top indexů si nejllépe vedl Nasdaq 100 s 1,13% růtem, zatímco dow Jones zaznamenal pokles o 0,2 %, a tak si připsal již třetí pokles v řadě. Index volatility VIX sice oslabil o 10 % na 24,2, avšak tato hodnota zůstává výrazně nad historickým průměrem. Hlavní zprávou dne byla očekávaná čísla o inflaci za únor. Index spotřebitelských cen CPI rostl 2,8% tempem proti 3 % v lednu, zatímco analytický konsensus činil 2,9 %. Investoři si tak mohli oddechnout, že únorová inflace opět nezrychlila, protože to ponechává naděje na další snižování sazeb Fedu.



Zlepšená nálada přivedla kupce především do titulů, které v nedávných dnech výrazně ztrácely. Mezi těmi nejsilnějšími tak dne byly například akcie , Palantir, nebo také Vistra. Mezi nejslabšími tituly se opět objevily akcie Dollar Tree, které v posledních dnech ztrácejí půdu pod nohami. Tento titul si při absenci nových zpráv připsal již desátý propad během posledních jedenácti dní.