Bolestivé zakončení týdenního obchodování na Wall Street

Páteční obchodování shrnulo celkem jednoznačně druhou polovinu 12. týdne letošního roku. Přece jen úvod týdne byl klidnější, beze zpráv z Bílého domu, jenže pozitivní nádech byl očividně zapotřebí ukončit, a tak se Donald Trump rozhodl pokračovat ve hře s cly. Krom zveřejnění 25% tarifů na automobily a jejich komponenty dovážené do USA budou příští středu ještě zveřejněné cla na polovodiče a farmaceutický sektor.



Seance investorům nepřinesla mnoho radosti, ovšem jeden sektor se přeci jen zvládl pohybovat v kladných hodnotách a byl jim S&P 500 Utilities Sector GICS Level 1 Index, jehož součástí jsou primárně energetické společnosti.



Indexově se právě díky zmíněnému sektoru dařilo nejvíce průmyslovému Dow Jones Industrial Average, který zaostal za včerejším závěrem „pouze“ o 1,7 %. Největší propad naopak mohli evidovat investoři u technologického Nasdaq Composite, který se propadl o 2,7 %. Průměr S&P 500 poklesl o 2,0 %, což je poměrně jednoznačný posun níže od 200denního klouzavého průměru 5.759 b., který byl dosažen při pondělním obchodování.



Nervozitě ještě před úvodním zvonem oznamující začátek obchodního dne nepomohl zveřejněný makroekonomický údaj z Indexu PCE neboli výdajů na osobní spotřebu, což je bráno jako indikátor k inflaci, který byl vyšší, než se očekávalo. Jádrový PCE cenový index meziročně vzrost o 2,8 %, kdežto odhad trhu byl 2,7 %. Meziměsíční PCE index byl taktéž 0,1 p.b. vyšší, jak původní konsensus, přesněji 0,4 % vs 0,3 %.



Chvíli poté následoval údaj z University of Michigan, z něhož vyšel spotřebitelský sentiment za březen, který reflektuje nejvyšší dlouhodobou očekávanou inflaci od roku 1993. Konkrétně údaj poklesl k 57 b., ale odhad byl 57,9 b.



Akcie CoreWeave byly dnes poprvé obchodované na Wall Street, kdy open 39 USD byl níže, jak IPO cena, která byla nastavená na 40 dolarů. Nicméně se jednalo o největší IPO na americkou technologii od roku 2021. Společnost je známá z oblasti data center či cloudových služeb. Mezi největší konkurenty patří AWS od , Azure od či Cloud Platform. Závěrečná hodnota akcií CRWV US 40,00 USD, AMZN US -4,29 %, MSFT US -3,02 %, GOOGL US -4,88 %.



EUR/CZK 24,92, USD/CZK 23,02, EUR/USD 1,0826, WTI 69,14 USD/barel, Brent 73,54 USD/barel, Troyská unce zlata 3.080 USD